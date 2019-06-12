「台版天空之城」變身夜間美術館！十三層遺址中秋節點燈

▲十三層遺址預計今年中秋節正式點燈。（圖／台電提供，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導

十三層遺址過往是金瓜石最大的水湳洞選煉廠，神秘氣息又被譽為「台版天空之城」，陸續入選新北市歷史建築、世界文化遺產潛力點，礦業沒落後由台電接手管理，如今台電找來曾為美國自由女神、馬來西亞雙子星設計燈光的國際照明大師周鍊，合推十三層遺址照明計畫，預計9月點亮台版「天空之城」。

台電指出，特別找來曾任美國最大建築照明設計公司BPI總裁，更曾為紐約自由女神像、北京頤和園、馬來西亞吉隆坡雙子星大樓與台灣奇美博物館、北港朝天宮等知名建物設計照明的國際大師周鍊，與藝術家何采柔共同創作，在觀察鄰近聚落燈火及海上漁火後，融合在地環境，以不同亮度的琥珀色柔和燈光在晚間6至9時點亮十三層，讓遺址本身就如戶外美術館，此計畫預計今年9月中秋節正式點燈。

▲金水地區文資活化計畫，第一波推出的十三層遺址如天空之城般壯觀，希望藉點亮計畫重現昔日黃金風貌。

台電說明，2017年起規劃點亮計畫，十三層遺址因殘留當年礦業生產物質，被列為環境汙染管制區，公共藝術計畫歷經新北市公共藝術及文化資產審議會與環保署審查，4月中正式通過，台電期藉與在地民眾充分溝通，共創文資保存與觀光發展雙贏。

台電表示，已規劃一系列金水（金瓜石、水湳洞）地區文資活化計畫，第一波推出的十三層遺址如天空之城般壯觀，為金瓜石美麗夜晚再添一分歷史氛圍，往後行經金瓜石的民眾，都能感受昔日十三層的歷史風貌。

▲十三層遺址被譽為台灣的「天空之城」。

除十三層遺址，還有禮樂煉銅廠及正在進行古蹟修復計畫的太子賓館、金瓜石神社等文化資產，之後預計結合僅存樑柱地基的新北市定古蹟金瓜石神社及AR擴增實境，讓民眾「回到過去」、透過手機就可重溫當年神社美景，也將配合太子賓館修復完成舉辦地景藝術節。