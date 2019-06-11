亞尼克推出10款芒果系甜點　用整顆欉黃芒果的生乳捲也回歸



▲用整顆欉黃芒果的生乳捲也回歸。（圖／亞尼克提供，以下同）



記者黃士原／台北報導

芒果季來了！亞尼克繼去年推出「新鮮芒果」生乳捲頗受消費者好評，今年同樣選用當季、在地水果「在欉黃芒果」限量推出新鮮芒果生乳捲，同時也將芒果食材做更廣泛的甜點創新，推出一共10款的金黃系芒果甜點。

10款的金黃系芒果甜點分別是亞尼克生乳捲-新鮮芒果、仲夏鮮芒、鮮芒夏洛特、芒果奶霜、盛夏果園、北海道泡芙蛋糕-芒果奶霜、手工泡芙-芒果、芒果奶霜-切片、芒果塔、繽紛WELL-芒果。





▲仲夏鮮芒(整模)。





▲芒果奶霜。



亞尼克生乳捲-新鮮芒果是將台灣人最喜愛的芒果捲入生乳捲中，選用產地直送的「在欉黃」芒果，在Q彈柔軟的蛋糕內捲入一整顆愛文芒果，將鮮嫩多汁、甘甜美味的口感全部鎖在北海道奶霜中，8月底前憑隨享卡購買原味生乳捲及新鮮芒果生乳捲，享2件優惠價799元(原價865元)。





▲北海道泡芙蛋糕-芒果奶霜。

仲夏鮮芒有著明亮、黃澄澄的芒果派塔，完整保留芒果新鮮濃郁的風味；鮮芒夏洛特將新鮮芒果搭配烘烤後膨鬆酥香的手指餅乾，內裡則是柔軟Q彈、溼度適中的泡芙蛋糕與滑順的北海道奶霜，營造出鮮甜宜人的豐富口感；芒果奶霜則是把在欉黃愛文芒果的果香與北海道奶霜融合，隱藏其中的白巧克力酥菠蘿增加了咀嚼的口感與餘韻。





▲手工泡芙-芒果。

盛夏果園的蛋糕是新鮮的蓬鬆感，清爽的蛋糕裡隱藏著芒果果泥豐腴飽滿的香氣和細緻的滑順感；北海道泡芙蛋糕-芒果奶霜吃得到芒果香氣與滑順的奶霜；手工泡芙-芒果是用菠蘿泡芙包裹著芒果奶霜與卡士達，吃得到新鮮芒果丁的甘甜；至於萬里門市限定的芒果塔，香酥的塔皮搭配內餡裡的芒果卡士達和蛋糕；繽紛WELL-芒果則是夢想村2號店限定款。





▲芒果塔 (萬里門市限定)。