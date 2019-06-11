ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

亞尼克推出10款芒果系甜點　用整顆欉黃芒果的生乳捲也回歸

ETtoday餓勢力

▲亞尼克推出10款芒果系甜點　用整顆欉黃芒果的生乳捲也回歸。（圖／亞尼克提供）
▲用整顆欉黃芒果的生乳捲也回歸。（圖／亞尼克提供，以下同）

記者黃士原／台北報導

芒果季來了！亞尼克繼去年推出「新鮮芒果」生乳捲頗受消費者好評，今年同樣選用當季、在地水果「在欉黃芒果」限量推出新鮮芒果生乳捲，同時也將芒果食材做更廣泛的甜點創新，推出一共10款的金黃系芒果甜點。

10款的金黃系芒果甜點分別是亞尼克生乳捲-新鮮芒果、仲夏鮮芒、鮮芒夏洛特、芒果奶霜、盛夏果園、北海道泡芙蛋糕-芒果奶霜、手工泡芙-芒果、芒果奶霜-切片、芒果塔、繽紛WELL-芒果。

▲亞尼克推出10款芒果系甜點　用整顆欉黃芒果的生乳捲也回歸。（圖／亞尼克提供）
▲仲夏鮮芒(整模)。

▲亞尼克推出10款芒果系甜點　用整顆欉黃芒果的生乳捲也回歸。（圖／亞尼克提供）
▲芒果奶霜。

亞尼克生乳捲-新鮮芒果是將台灣人最喜愛的芒果捲入生乳捲中，選用產地直送的「在欉黃」芒果，在Q彈柔軟的蛋糕內捲入一整顆愛文芒果，將鮮嫩多汁、甘甜美味的口感全部鎖在北海道奶霜中，8月底前憑隨享卡購買原味生乳捲及新鮮芒果生乳捲，享2件優惠價799元(原價865元)。

▲亞尼克推出10款芒果系甜點　用整顆欉黃芒果的生乳捲也回歸。（圖／亞尼克提供）
▲北海道泡芙蛋糕-芒果奶霜。

仲夏鮮芒有著明亮、黃澄澄的芒果派塔，完整保留芒果新鮮濃郁的風味；鮮芒夏洛特將新鮮芒果搭配烘烤後膨鬆酥香的手指餅乾，內裡則是柔軟Q彈、溼度適中的泡芙蛋糕與滑順的北海道奶霜，營造出鮮甜宜人的豐富口感；芒果奶霜則是把在欉黃愛文芒果的果香與北海道奶霜融合，隱藏其中的白巧克力酥菠蘿增加了咀嚼的口感與餘韻。

▲亞尼克推出10款芒果系甜點　用整顆欉黃芒果的生乳捲也回歸。（圖／亞尼克提供）
▲手工泡芙-芒果。

盛夏果園的蛋糕是新鮮的蓬鬆感，清爽的蛋糕裡隱藏著芒果果泥豐腴飽滿的香氣和細緻的滑順感；北海道泡芙蛋糕-芒果奶霜吃得到芒果香氣與滑順的奶霜；手工泡芙-芒果是用菠蘿泡芙包裹著芒果奶霜與卡士達，吃得到新鮮芒果丁的甘甜；至於萬里門市限定的芒果塔，香酥的塔皮搭配內餡裡的芒果卡士達和蛋糕；繽紛WELL-芒果則是夢想村2號店限定款。

▲亞尼克推出10款芒果系甜點　用整顆欉黃芒果的生乳捲也回歸。（圖／亞尼克提供）
▲芒果塔 (萬里門市限定)。

關鍵字： 美食情報 亞尼克 芒果 生乳捲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

為了食物小豬飛越「懸崖」　下秒GG讓網友全笑瘋

推薦閱讀

「名偵探柯南科學搜查展」搶先看！體驗蝴蝶結變聲器、只有1組搭擋能破案

別被眼睛騙了！六福萬怡酒店把楊枝甘露變成玉米端上桌

全台最大！大師兄銷魂麵舖將在台中設立第4家門市

新加坡三大品牌全到齊！松發肉骨茶宣布進軍台灣　8月開出第1家店

Lady M開心果千層蛋糕5/31上市　同步推出檸檬系列商品

台南火鍋控先衝一波！祥富水產6/3進駐新光三越台南西門店

新店人也吃得到　祥富水產火鍋超市將進駐新店家樂福

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

好Q彈！桃園人氣燒麻糬搭配黑糖冰

宜蘭秘境「金黃花海隧道」免費拍！

串家物語板橋店6/21搶先試賣

排隊也要吃！特搜淡水15個人氣美食

高雄鹹酥雞店雞排「沒裹粉」清爽不油

直擊／台南貨櫃公園試營運搶先看

台南全新7米高光雕瀑布溜滑梯

這兩家燒肉店一個人也可以吃

高雄英迪格推出大份量主餐

旅客注意！環球影城置物櫃關4天

熱門行程

最新新聞更多

亞尼克推出10款芒果系甜點

濟州島夢幻海岸步道能划透明獨木舟

衝台東看熱氣球！立榮2天1夜4190..

新北藏「迷你版繡球花海」免費看！

新莊必吃火雞肉飯一碗只要35元！

訂房網恐有個資洩漏問題學1招自保

普濟殿燈海美景躍上香港叮叮車

徜徉台版夏威夷！10個台東自由行玩法

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366