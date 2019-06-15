奶酒+伯爵奶茶超滑順！全家推出5獨家商品　還有爆米花牛奶

文／Sharelife分享生活

狂，還要更狂！連鎖超商接連推出跨界聯名商品，此次全家超商再出新招，獨家推出5款甜點、飲品，再度引起嚐鮮熱潮！



▲圖片來源自IG@t_foodie_w

卡滋爆米花，爆出新滋味，全家獨家引進的「卡滋爆米花牛奶」衝擊甜點控的味蕾，顛覆爆米花只能用吃的印象，特別推出爆米花牛奶，香濃的焦糖味但喝起來不會太甜，還擁有爆米花味的驚喜感，絕對是甜點控必嚐新品！



▲圖片來源自IG@micky0901520

繼今年1月推出新品「旺仔小饅頭牛乳」大受好評之後，這次旺仔跟光泉再度攜手，於全家搶先推出新口味「旺仔香蕉小饅頭巧克力牛乳」，以香蕉牛奶口味的旺仔小饅頭搭配光泉巧克力牛乳，小饅頭有著豐富的香蕉奶蛋香，放入嘴裡就會立刻酥解融化，一口小饅頭、一口巧克力牛乳，兩種絕妙滋味，融合有著不同感受，且同步單獨販售「香蕉風味小饅頭」讓甜點控可以單吃或搭配其他飲品。



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酒咖別錯過！全家和貝禮詩合作，推出「奶酒冰淇淋」和「伯爵奶茶」，其中「貝禮詩奶酒冰淇淋」完美融合牛乳和奶酒香氣，擁有細緻口感，一上市，就引起網友爭先品嚐，另一款「貝禮詩伯爵奶茶」同樣加入奶酒，喝起來不會過甜，擁有滑順的溫和的口感香氣，喝的到奶酒韻味，飲料瓶身有標示酒精濃度未超過0.5％。（提醒以上產品並不適合孕婦或未滿18歲食用，以及飲酒過後不開車）



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最後介紹的是限量販售的「M&M’s巧克力香草冰淇淋雪糕」，經典零食M&M’s巧克力華麗變身，將M&M’s牛奶巧克力和香草冰淇淋包裹在酥脆的牛奶巧克力外層中，打造濃郁香甜口味，一吃下整個透心涼，列為為甜食控必嘗試的商品之一！



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走一趟全家超商，選個讓你心動的新品嚐鮮，體驗商品帶給你的驚喜感吧！

（本文獲得 「Sharelife分享生活」授權刊登，原文在此）