快揪人！680元滿滿鮭魚卵丼免費吃　台中串燒店「每週2天」大方送

▲日月水台門口的大紅燈籠非常醒目，店內裝潢也很有日本的味道。（圖／記者湯興漢攝）

記者徐溱謐／台中報導

台中草悟道旁的巷弄內新開了一家日式串燒店「日月水台」，從裝潢、餐點和氛圍都是滿滿的日本風格，老闆也是個道地的日本人，店裡主打商品是串燒和弁當，還可以免費體驗日式浴衣，此外，每個週二和週三晚上只要預約8人以上，就可以免費享用價值680元的鮭魚卵丼，還有型男主廚親自到桌邊幫你把魚卵加到滿出來！

▲每週二和週三晚上5點之後，只要在8個人以上預約，就能免費享用爆滿的鮭魚卵丼。（圖／記者湯興漢攝）

「日月水台」在6/1號正式開幕，店裡的招牌是和牛和鰻魚，特別選擇近江牛中的「姬」和牛，姬就是母牛的意思，肉質較軟嫩，炙燒後的香氣跟口感也比公牛略勝一籌，在價格方面也因為和和牛供應商直接進貨，相較於其他餐廳實惠許多，「想讓小朋友也能用平價品嘗到高檔食材。」老闆中山迅說。

▲店裡的串燒種類多樣，也有雞軟骨、雞胗、雞皮等。（圖／記者徐溱謐攝）

另一道招牌料理鰻魚同樣功夫十足，店裡選用台灣養殖、新鮮肥美的活鰻，由日本老師傅傳授料理技巧，並調製特色鰻魚醬，搭配當日現宰鰻魚、細細炙烤而成，一上桌炙烤過的香氣令人垂涎，入口的肉質非常軟嫩，也沒有任何腥味。

▲鰻魚是店裡的招牌料理，肉質軟嫩沒有腥味。（圖／記者湯興漢攝）

此外，日月水台還有一道老闆非常引以為傲的料理「全力黏黏」，這道料理是日本關西串燒店常見的涼拌小菜，小碗裡裝了秋葵、山藥、納豆和生雞蛋，上桌後用筷子使勁地攪拌，直到所有的食材全都黏在一起才能入口，一旁還有現磨山葵，在磨好的山葵泥中加入山葵的莖碎塊，沾著吃口感鮮脆又不膩口。

▲小菜「全力黏黏」由生雞蛋、山藥、納豆和秋葵所組成。（圖／記者湯興漢攝）

日月水台的老闆中山迅是關西奈良人，已經來台19年，甚至還客串過電影KANO和青田街一號。開設這家串燒店除了想分享道地的日式串燒料理外，也希望能透過料理一解鄉愁，期許能在台中開一家「吃了會讓人開心的店」。店名取「明治」維新之意，頭尾2個字代表他對台灣和日本的情感，也象徵台日之間的友好情誼。

▲店內裝潢很有日本風味，門外還有祈福牆讓客人許願。（圖／記者徐溱謐攝）

19年前剛到台灣時，中山迅是人力派遣公司派駐在台人員，當時因為工作關係必須長期待在台灣，結果迷戀上台灣的風景、環境和人情味，就這樣在台灣定居下來。事業穩定後，他在辦公室樓下開了一間「TJ house」日式簡餐店，主打日式家常口味的便當，意外獲得日僑學校老師喜愛，開始每天提供便當給小朋友們吃。

▲老闆中山迅透露，店裡使用的炭是從北海道進口的備長炭，香氣和般的炭不太一樣。（圖／記者徐溱謐攝）

「TJ house」關店後，中山迅決定擴大餐廳規模，開設了主打串燒和弁當的「日月水台」，請來在日僑學校認識的日本媽媽尚美擔任主廚，以她擅長的日式家常菜來研發餐廳菜單。中山迅偷偷透露，「我們炙烤料理的炭是從北海道進口的備長炭，因為是認識的朋友才買的到，香氣和一般的炭很不一樣。」

▼長崎海陸蔬強碰麵、博多炭烤豬腳。（圖／記者徐溱謐攝）