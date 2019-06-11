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高雄漢來新品牌「漢來逸居」自助Check in還有機器人帶你回房

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▲漢來逸居飯店。（圖／記者陳涵茵攝）

▲高雄漢來大飯店新品牌漢來逸居。（圖／記者陳涵茵攝，下同。）

記者陳涵茵／高雄報導、攝影

高雄經典地標漢來大飯店推出新品牌吸客，看準年輕族群商機，漢來大飯店於2018年底打造全新品牌「漢來逸居」，將飯店15至19樓層大改造，以乾淨清新的商旅風格設計，希望吸引國外背包客與商旅客群，還引進了可愛的AI服務機器人「Hi-Ro」為老牌飯店注入新血。

▲漢來逸居飯店。（圖／記者陳涵茵攝）

▲漢來逸居為全自助商旅。（圖／記者陳涵茵攝）

▲漢來逸居飯店。（圖／記者陳涵茵攝）

▲有別於漢來大飯店的經典房型，漢來逸居房內風格較清新，以黑白色調為主。

漢來逸居於2018年12月正式試營運，今年3月正式開幕，打破老飯店傳統經營模式，從訂房、Check in到退房全程都都是自助式，減少人力成本外也符合商務客講求效率的需求，更嘗試了全新的智能功能與社交環境，打造了24小時開放的「逸享空間」，設有免費飲料吧、附設螢幕的小型會議桌空間與飛鏢機台等，符合商務客需求16樓也特別設置了自助洗衣區。

▲漢來逸居飯店。（圖／記者陳涵茵攝）

▲引進智能化設備。

▲漢來逸居飯店。（圖／記者陳涵茵攝）

▲自助洗衣區。

早餐部分也與漢來大飯店的自助吧不太一樣，以商務需求考量，準備了可讓旅客帶著走的傳統飯糰與三角飯糰。此外，智能AI服務機器人「Hi-Ro」也是漢來飯店裡的新朋友，他可以客製化送水、送物品，還會引導客人前往入住客房，可愛模樣也成了一大亮點。

漢來逸居
地址：高雄市前金區成功一路266號

關鍵字： 漢來大飯店 漢來逸居 高雄旅遊 商務旅館

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