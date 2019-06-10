粉絲注意！60件展品一次看「村上隆」花14年作品亮相大館

▲香港大館現正展出村上隆大型個展。（圖／©村上隆 / Kaikai Kiki 有限公司，版權所有攝影：Kitmin Lee提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

記者彭懷玉／綜合報導

「大館」是近來香港必訪打卡點，滿一周年的此時，還可以看到日本藝術大師「村上隆」的大型個展，超過60件作品中，包含花了14 年創作的大型金箔雕塑品，即日起展至9月1日止，粉絲們到香港別忘了來朝聖。

▲鋪上長毛地毯與整間牆面畫作，輔以大型金箔雕塑。（圖／©村上隆 / Kaikai Kiki 有限公司，版權所有攝影：Kitmin Lee提供，請勿隨意翻拍以免侵權）



「村上隆 對戰 村上隆」由大館藝術主管 Tobias Berger 與奧斯陸 Astrup Fearnley Museet總監 Gunnar B. Kvaran共同策展，整館3層樓全展出村上隆60多件畫作和雕塑，像是村上隆以往的造型、超過百坪萬朵花海，鋪上長毛地毯與整間牆面畫作，輔以大型金箔雕塑，置身其中能感受震撼人心的藝術魔力！

▲香港大館村上隆展覽展至9月。（圖／©村上隆 / Kaikai Kiki 有限公司，版權所有攝影：Kitmin Lee提供，請勿隨意翻拍以免侵權）



最吸睛的亮點是位於三樓的「宇宙初生的啼聲」，此作品花了村上隆14 年的光陰，4.5 米高大型金箔雕塑將首次完整亮相，令人讚嘆的牆壁及地板藝術，讓旅客在體驗式場景中，感受強烈而複雜的視覺衝擊。同時，村上隆的經典戲服作品、重要的影片作品、私人藝術珍藏也將展出。

▲整館3層樓全展出村上隆60多件畫作和雕塑。（圖／©村上隆 / Kaikai Kiki 有限公司，版權所有攝影：Kitmin Lee提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

村上隆也以其特有的超現實手法，將人物大膽變形，如臉上冒出眾多面孔，嘴裡吐出身體其他部位，這些「培根習作」層次豐富，內心的動盪不安最終化為可怖而美麗的畫面。此外，還有發人深思、充滿佛教頓悟味道的「圓相」畫作系列。

▲村上隆的經典戲服作品也將首次展出。（圖／©村上隆 / Kaikai Kiki 有限公司，版權所有攝影：Kitmin Lee提供，請勿隨意翻拍以免侵權）



恰逢大館開幕一週年之際，日前也正展出「大館101」，共展示一百零一件與中區警署建築群相關的物品，娓娓道出昔日古蹟裡各種工作和生活的故事。

▲香港大館村上隆展覽展至9 月 1 日。（圖／©村上隆 / Kaikai Kiki 有限公司，版權所有攝影：Kitmin Lee提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

村上隆 對戰 村上隆MURAKAMI vs MURAKAMI

展覽日期：2019 年 6 月 1 日至 9 月 1 日



大館當代美術館

地址：香港中環荷李活道 10 號大館

賽馬會藝方及 F 倉展室

開放時間：上午10時30分至晚上7時（星期五：上午 10 時 30 分至晚上 9 時）