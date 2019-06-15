全球第一間「吉他造型飯店」美國10月開幕　還有奢華水上屋Villa

▲美國佛羅里達州將擁有世界第一座吉他飯店。（圖／翻攝自IG@hardrockholly）

旅遊中心／綜合報導

你喜歡玩吉他嗎？即將於今年在美國佛羅里達開幕的飯店「Hard Rock Hotel」，外觀就是一座巨大鏡面吉他造型，也是全球第一座吉他造型飯店，預計於今年10月底正式開幕，身為吉他迷的你，一定要去朝聖。

▲Hard Rock Hotel外觀就是一座巨型吉他。（圖／翻攝自Seminole Hard Rock Hotel & Casino - Hollywood, FL臉書專頁）

Hard Rock Hotel約137公尺高，35層樓的飯店內提供638間客房與套房。飯店最吸睛的，就是吉他造型建築外觀，整棟建築均採用鏡面玻璃，讓陽光能直射入內，更能倒映佛羅里達美麗的天空美景；除了提供大量房間數，飯店更結合賭場、擁有6500席次的表演空間。

▲美麗的吉他飯店建築高高矗立在佛羅里達的天際線。（圖／翻攝自IG@hardrockholly）

既然作為一座吉他飯店，與吉他相關的住宿體驗當然也不能少，飯店目前規劃讓旅客可以向飯店借吉他，並利用客房內的電視學習如何彈奏，多樣化的吉他相關客房體驗，讓搖滾迷能在這裡盡情搖擺。

▲Hard Rock Hotel除了一般客房，還有奢華水上屋villa可以選擇。（圖／翻攝自Seminole Hard Rock推特）

若想體驗奢華風格渡假，Hard Rock Hotel也有海島水上屋風格豪華Villa讓旅客入住，不僅擁有私人泳池，同時還有貼心的管家服務。飯店預計從7月24日起開放預訂，並於10月24日對外開放，同時在10月25日當天，更邀請世界知名樂團魔力紅為飯店開幕表演，門票目前已經開賣，想要體驗入住世界第一座吉他飯店，可不要錯過。

►►► 奢華有理，享樂無罪！帶上Visa卡出發吧！