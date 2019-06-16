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東石鮮蚵只要5元！高雄超狂燒烤店　還有鋪滿起司的焗烤扇貝

虎麗笑嗨嗨 虎麗笑嗨嗨

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式..

點評：划算的價格就可以享受這麼棒的美食！！！
ETtoday餓勢力

▲▼高雄左營燒烤殿。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

文、圖／虎麗笑嗨嗨

燒烤殿在凹子底公園附近的巷弄裡，從晚上營業到深夜，提供各式海鮮燒烤、肉品、時蔬料理，是宵夜用餐小酌的好去處。老闆每天從嘉義東石載送鮮蚵，可以品嚐到新鮮肥美的蚵肉，而且現在價格超佛超殺，一顆鮮錒只要5元，根本可以挑戰200顆啊！現烤的鮮蚵擠點檸檬更提味，每一口都飽滿厚實，還有淡淡的清香味。

喜歡海鮮還有每日限量的泰國蝦可享用，虎麗特別喜歡鹽水吳郭魚也推，鹽烤方式將肉汁緊緊鎖住，魚肉鮮嫩釉juicy～另外起司控們絕對必點焗烤扇貝、焗烤香菇，滿滿的濃醇奶味搭配食材，讓人吃完還想再來一份！

▲▼高雄左營燒烤殿。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲每天從嘉義東石親自載回的新鮮生蚵，這一整盆有200顆，是虎麗跟老闆借來拍照的。（笑）

▲▼高雄左營燒烤殿。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲店裡還有多種新鮮魚貨、海鮮、肉品、時蔬，都是現點料理！

▲▼高雄左營燒烤殿。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲鮮蚵 一斤100元，目前都是一顆5元，點餐之後才現烤，需要耐心等候哦～

▲▼高雄左營燒烤殿。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲來這裡必點鮮蚵，每一顆肉質都飽滿新鮮！

▲▼高雄左營燒烤殿。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲▼高雄左營燒烤殿。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲肥美的鮮肉幾乎沒有腥味，吃起來相當順口，擠上些許檸檬汁就能品嚐到清香鮮味，口感飽滿juicy！一般熟度烤到大約7～8分熟，想吃熟一點可以在點餐時先告知。

▲▼高雄左營燒烤殿。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲▼高雄左營燒烤殿。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲泰國蝦 一斤 450元／三斤 1,200元 （每日限量）

愛吃蝦也有現烤泰國蝦可點，這個每日限量供應，太晚來可能會吃不到哦！虎麗點的是一斤份量，老闆選擇新鮮活蝦，肉質比較鮮美脆嫩。

▲▼高雄左營燒烤殿。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲▼高雄左營燒烤殿。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲鹽烤泰國蝦肉質厚實脆嫩，帶點微鹹滋味很涮嘴。

▲▼高雄左營燒烤殿。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲鹽水吳郭魚280元

虎麗特別喜歡這種鹽烤的吳郭魚料理，將魚肚塞入蒜頭、蔥段增添香氣，再包覆一層鹽燒烤，只要輕輕夾起魚皮就能輕鬆享用飽滿鮮魚肉。

▲▼高雄左營燒烤殿。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲▼高雄左營燒烤殿。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲魚肉鮮嫩多汁，還帶點鹽烤的鹹味特別好吃～

▲▼高雄左營燒烤殿。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲野生風螺半斤350元

喜歡咬咬咀嚼感的必點野生風螺，口感脆嫩有咬勁，加上胡椒鹽吃來鹹香涮嘴，完全是下酒菜好選擇！

▲▼高雄左營燒烤殿。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲▼高雄左營燒烤殿。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲頂級肩小排280元

愛吃肉可以試試頂級肩小排，肉質紮實不乾柴，有淡雅肉香很順口，已經有撒鹽提升風味，也可蘸點芥末品嚐。

▲▼高雄左營燒烤殿。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲▼高雄左營燒烤殿。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲松阪豬280元

脆脆的松阪豬烤熟撒上胡椒鹽，有著鹹香滋味，可另外搭配各式佐料享用，虎麗特別推店家特製蔥鹽，鹹辣清脆的口感會一口接一口，或是蘸蒜頭醬油也不錯～

▲▼高雄左營燒烤殿。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲▼高雄左營燒烤殿。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲去骨雞腿肉150元

表層金黃酥脆的去骨雞腿肉很香醇，肉質扎實，雞皮咬起來卡滋卡滋的，有些許鹹度和獨特香氣。

▲▼高雄左營燒烤殿。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲焗烤扇貝2顆180元

大顆又厚實的扇貝鋪滿起司焗烤，吃來相當軟綿，貝柱帶點脆嫩感，每一口都充滿濃醇奶味。

▲▼高雄左營燒烤殿。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲▼高雄左營燒烤殿。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲焗烤香菇60元

這是虎麗心頭好，加了滿滿起司焗烤的香菇一定要點！大口咬下會爆汁，搭配起司多了厚實奶香，融合菇香更迷人～

▲▼高雄左營燒烤殿。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲玉米筍6根100元

整隻燒烤的玉米筍清脆爽口，滋味鮮甜，吃肉配一點蔬菜比較解膩。

▲▼高雄左營燒烤殿。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲▼高雄左營燒烤殿。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲吃燒烤小酌可試試百威金尊啤酒，老闆說口感比較甜順，蠻適合女孩子的～未成年請勿飲酒

▲▼高雄左營燒烤殿。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲店裡有多種飲料、酒類可自行選擇。未成年請勿飲酒

菜單 MENU

▲▼高雄左營燒烤殿。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲▼高雄左營燒烤殿。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲佐料可自行取用。

▲▼高雄左營燒烤殿。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲▼高雄左營燒烤殿。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲店家還有提供電子飛鏢機、吹牛、喝酒轉盤小遊戲。

▲▼高雄左營燒烤殿。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

用餐空間

▲▼高雄左營燒烤殿。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲▼高雄左營燒烤殿。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲燒烤殿餐廳外觀。

▲▼高雄左營燒烤殿。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

燒烤殿

地址：高雄市左營區修明街107號
營業時間：週一至週日 18:00-00:00凌晨(最後收客時間)
電話：07-5565156

虎麗笑嗨嗨
生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。
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★《ETtoday東森新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

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