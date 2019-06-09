芋泥吐司大爆漿！高雄隱藏版早午餐　還有泡菜鍋燒麵好滿足

點評：那個芋泥～～

文、圖／虎麗笑嗨嗨

好初 隱藏在捷運後驛站附近的大樓裡，是一家專賣吐司、蛋餅、鍋燒麵料理的早午餐店，晚餐時段也有供應，可以輕鬆品嚐老闆特製美食。簡單溫馨的早午餐店沒有華麗裝潢，但是餐點用料都很實在，嚴選新鮮食材烹煮，吃起來飽足又低負擔！

虎麗最喜歡爆漿的「芋香起司吐司」，濃醇綿密的芋泥還帶點芋頭塊咬感，吃來甜甜的頗清香，吐司加了雙片吐司更滿足。想要吃飽一點推薦鍋燒麵系列，天氣熱吃不下就試試「泡菜鍋燒意麵」，超濃厚的酸甜辣滋味一吃就開胃，搭配新鮮菇菇和蘿蔔相當有飽足感。愛嚐鮮的必點「炸皮蛋蛋餅」，鹹鹹甜甜的很適合重口味吃貨～

吐司





▲芋香起司吐司60元

芋頭控們推薦必吃芋香起司吐司，老闆選用大甲芋頭每天蒸煮，再以手工搗成泥加鮮奶料理，口感比較綿密還帶有芋頭塊，味道很香醇！

▲爆漿芋泥超療癒，大口咬下充滿甜甜芋香，吐司雙面都有起司特別滿足～

▲隱藏版70元

這款是老闆私房推薦，酥酥的燒餅夾入芋頭泥、煉乳、花生粒，滋味比較吐司款甜，很適合本身愛吃甜一點的螞蟻人，當作餐後甜點也OK！





▲綿密芋泥包著些許芋頭塊，還有微脆嫩咬感的花生粒，加上煎蛋吃起來口感更飽滿。

蛋餅





▲炸皮蛋蛋餅65元

愛皮蛋的不能錯過，虎麗自己很喜歡這個蛋餅！加了皮蛋、起司、九層塔、美乃滋和特調醬汁，吃起來鹹鹹甜甜，還有清新塔香風味和柴魚片香氣。

▲蛋餅口感軟Q飽滿，蠻適合重口味吃貨，但不會太鹹膩～

鍋燒麵





▲Hen蝦的麵（雞絲麵）135元

無蝦不歡者可試試Hen蝦的麵，濃醇的原味高湯是老闆每日熬煮，虎麗選擇搭配雞絲麵會增添些許鹹度，還有6~7隻蝦滿足蝦蝦控味蕾。

▲湯頭濃醇滑順，一端上桌就能聞到清香味。

▲雞絲麵吸附湯汁每一口都香醇夠味！





▲蝦子很新鮮，口感脆嫩飽滿紮實，一次吃到多隻頗過癮。

▲鍋燒系列沒有火鍋料，是搭配新鮮的蘿蔔、菇菇，可以吃得比較低負擔，加上一顆蛋很有誠意。

▲泡菜鍋燒意麵100元

酸度十足的泡菜鍋燒超開胃，天氣熱吃不下點這個，一吃就停不下來(笑)！選擇搭配意麵完全包覆湯汁的濃郁滋味，口感相當飽滿juicy，還帶點辣勁。

▲泡菜湯底真的超濃厚香醇。

▲軟Q意麵吸滿酸甜辣的湯汁愈吃愈涮嘴。

▲鍋燒麵有鮮蝦、菇、蘿蔔，吃起來有豐富嚼勁增添了飽足感。

飲品





▲特調紅茶25元

紅茶是老闆特調製作，喝起來爽口又帶有清香茶味，大杯量非常有誠意。

▲極鮮奶茶45元

這杯極鮮奶茶也頗爽口，有淡淡奶香喝起來不會膩，甜度也蠻剛好的～

菜單 MENU





用餐空間









▲Hen好初餐廳外觀。

Hen好初 鍋燒 蛋餅 吐司專賣店



地址：高雄市三民區博愛一路176號

營業時間：週一至週日 10:30-14:00、17:00-22:30

電話：07-3135088

捷運後驛站出入口2號，步行約3分鐘(200公尺左右)抵達



虎麗笑嗨嗨

生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。

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