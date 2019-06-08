6/10開放「石門水庫熱氣球」預約！北台灣6月遊樂懶人包

▲一年一度的桃園石門熱氣球嘉年華將於月中登場。(圖／翻攝自愛ㄑ桃粉絲專頁)

旅遊中心／綜合報導

過了端午，宣告夏季正式來臨，活動也越來越多，現在除了賞繡球花、看划龍舟湊熱鬧，以下整理出大台北、桃園旅遊活動行事曆，趕緊把握好天氣出遊玩一波！

▲水岸台北2019端午嘉年華於明（9）日進行總決賽。（圖／臺北市政府提供）

1.水岸臺北2019端午嘉年華

端午節少不了吃粽子，到現場為龍舟隊伍加油！北市是龍舟比賽中規模最大、參賽隊伍最多的龍舟賽事，「水岸臺北2019端午嘉年華」在大佳河濱公園舉行，將於明（9）日下午3點進行總決賽。別賴在家當沙發馬鈴薯，一起到現場，為國內外選手加油打氣，順便逛逛手作市集和輕食攤位，感受熱血兼文藝的端午假期吧。

水岸臺北2019端午嘉年華

日期：6月7日至6月9日

比賽時間：08:30至16:50

地點：台北大佳河濱公園

▲今年也有熱氣球繫留體驗，一連9天可報名。(圖／翻攝自愛ㄑ桃粉絲專頁)



2.2019桃園石門水庫熱氣球嘉年華

想搭熱氣球不一定要跑台東，石門水庫的熱氣球嘉年華也將在6月中登場！今年小小兵、章魚大小子母躍上氣球當主角，勢必引起粉絲朝聖，照往年一樣，今年仍保留熱氣球繫留體驗，6月10日早上10:30開放預約！假日晚上還加碼光雕噴火秀。比較特別的是，今年主辦單位規劃免費的「飛行小兵教育營」活動，一系列工作坊讓民眾了解熱氣球的奧秘。此外，更在附近設置大型充氣式遊樂園，並規劃趣味闖關活動，小朋友一定會玩到不想回家。

2019桃園石門水庫熱氣球嘉年華

日期：6月15日至6月23日

地點：桃園石門水庫南苑生態公園

熱氣球售票時間

上午場：05:00 ；下午場：16:00

熱氣球繫留時間

上午場：05:30-07:30；下午場：16:30-18:30

收費方式：一般民眾500元，桃園市民憑市民卡或身分證400元。

▲2019福隆國際沙雕藝術季以「穿越小鎮尋找亞特蘭提斯」為主題。（圖／記者彭懷玉攝）

3.2019福隆國際沙雕藝術季

今年去賞沙雕了嗎？福隆一帶因綿延三公里長的黃金沙灘，相當適合沙雕藝術創作，邁向第12年的「2019福隆國際沙雕藝術季」以「穿越小鎮尋找亞特蘭提斯」為主題，告訴民眾海洋保育的重要，並在6月15日邀請300位民眾共同挑戰「最多人一起做沙雕」的金氏世界紀錄。若玩到天黑也不用擔心，現場以多變的LED投射燈投放沙雕上，營造出色彩變化，情侶手牽手，吹著海風，彷彿穿越在沙與光影交織的奇幻世界。

▲福隆國際沙雕藝術季開放至夜間9點。（圖／記者林敬旻攝）

2019福隆國際沙雕藝術季

日期：4月15日至8月25日

時間：週一至週五 08:00-18:00；週六及週日 08:00-21:00

地點：福隆海水浴場