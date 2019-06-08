20萬朵繡球花開滿杉林溪！「南投星空季」免費賞最美銀河

點評：超仙的～

▲南投杉林溪官方粉專6/5上傳繡球花花況。（圖／翻攝自愛上杉林溪粉絲專頁，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導

全台最大繡球花園迎來最美花季！海拔1600公尺的杉林溪彷彿仙境般存在，遍植各處的繡球花約有5萬株，20萬朵同時盛開的花景，是繼櫻花和牡丹花後的另一波賞花潮。而夏天也是夜觀星象的季節，6月起每晚都有免費星座導覽，還可以透過大型天文望遠鏡觀星。

▲20萬朵同時盛開的繡球花景，是繼櫻花和牡丹花後的另一波賞花潮。



園區結合森林、瀑布、溪流、雲霧等景觀，最特別的是，高海拔山上平均溫度較平地低12℃，夏季平均氣溫只有約20℃，涼爽溫度是中台灣避暑勝地，也正因如此，杉林溪相當適合繡球花生長。

▲夏季平均氣溫只有約20℃，相當適合繡球花生長。

園區表示，杉林溪是台灣最大規模的繡球花景點，種植約5萬株繡球花，桃紅、灰藍、黃綠、灰白、粉紅、紫紅及淡紫等花色，全面盛開時，超過20萬朵的繡球花開好開滿，多集中在花卉中心與木屋區溪流兩岸，花季大約會持續到7月底。

▲繡球花多集中在花卉中心與木屋區溪流兩岸，花季大約會持續到7月底。



今年才被選為南投星空季重要觀星景點之一，杉林溪也從6月起每晚19:30舉辦「免費夜間天文星座解說」，提供大型天文望遠鏡，讓旅客欣賞夏季最燦爛的星空，以及銀河兩端的牛郎與織女，甚至能觀賞月球表面的隕石坑。

▲繡球花宛如新娘捧花，也成新人拍婚紗勝地。

杉林溪森林生態渡假園區

地址：南投縣竹山鎮大鞍里溪山路6號