起士公爵首聯名法式冰淇淋　超濃「芒果乳酪冰」限量開賣

▲起士公爵首度攜手「貝力岡法式冰淇淋」推出獨家聯名「芒果乳酪法式冰淇淋」。（圖／起士公爵提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

乳酪蛋糕品牌「起士公爵」迎來芒果季，首度攜手「貝力岡法式冰淇淋」推出獨家聯名「芒果乳酪法式冰淇淋」，使用30年老欉樹產的特級愛文芒果結合乳酪製成，香氣十足，即日起限時限量開賣。

▲芒果乳酪法式冰淇淋口感綿密、果香十足。

起士公爵首度與法國主廚Claude Barbe打造的「貝力岡法式冰淇淋」聯手推出「芒果乳酪法式冰淇淋」，選用30年老欉樹產的特級愛文芒果搭配頂級乳酪，以獨家法式蜜漬低溫熟成自然果香，製成滑順綿密的冰淇淋口感，即日起於官網限時限量販售，並提供混搭口味6杯組、芒果乳酪與芒果雪酪的雙拼組合選擇。

▲▼「楊枝甘露泡芙（上）」、「百香果綠茶泡芙（下）」。（圖／beard papa's提供）

甜點控也不能放過「beard papa's」6月限定2種新口味，首推把經典甜品「楊枝甘露」變成泡芙的「楊枝甘露泡芙」，選用特製芒果卡士達結合芒果鮮奶油，再拌入紅葡萄柚果肉，每一口都能吃到濃郁芒果味以及紅葡萄柚果粒，售價80元起。

以及季節限定口味「百香果綠茶泡芙」，把綠茶融入經典卡士達當中，並拌入百香果餡，果香、茶香一次滿足，綿密內餡中還吃得到百香果籽，每顆售價80元，提醒微風台北車站店、SOGO復興店、台中高鐵站店無販售。

此外，超人氣限定派皮「脆糖耶克」也在本月強勢回歸，將日式泡芙以手工沾上麥芽糖後進入烤箱烘烤，脆度更升級，開放搭配香草卡士達或楊枝甘露餡，提醒微風台北車站店、SOGO復興店、台中高鐵站店、雙連概念店無販售。