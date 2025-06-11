ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

起士公爵首聯名法式冰淇淋　超濃「芒果乳酪冰」限量開賣

▲▼「起士公爵」首度攜手「貝力岡法式冰淇淋」推出獨家聯名「芒果乳酪法式冰淇淋」。（圖／起士公爵提供）

▲起士公爵首度攜手「貝力岡法式冰淇淋」推出獨家聯名「芒果乳酪法式冰淇淋」。（圖／起士公爵提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

乳酪蛋糕品牌「起士公爵」迎來芒果季，首度攜手「貝力岡法式冰淇淋」推出獨家聯名「芒果乳酪法式冰淇淋」，使用30年老欉樹產的特級愛文芒果結合乳酪製成，香氣十足，即日起限時限量開賣。

▲▼「起士公爵」首度攜手「貝力岡法式冰淇淋」推出獨家聯名「芒果乳酪法式冰淇淋」。（圖／起士公爵提供）

▲芒果乳酪法式冰淇淋口感綿密、果香十足。

起士公爵首度與法國主廚Claude Barbe打造的「貝力岡法式冰淇淋」聯手推出「芒果乳酪法式冰淇淋」，選用30年老欉樹產的特級愛文芒果搭配頂級乳酪，以獨家法式蜜漬低溫熟成自然果香，製成滑順綿密的冰淇淋口感，即日起於官網限時限量販售，並提供混搭口味6杯組、芒果乳酪與芒果雪酪的雙拼組合選擇。

▲▼beard papa’s6月限定推出2種新口味泡芙包括「楊枝甘露泡芙」、「百香果綠茶泡芙」。（圖／beard papa’s提供）

▲▼「楊枝甘露泡芙（上）」、「百香果綠茶泡芙（下）」。（圖／beard papa's提供）

▲▼beard papa’s6月限定推出2種新口味泡芙包括「楊枝甘露泡芙」、「百香果綠茶泡芙」。（圖／beard papa’s提供）

甜點控也不能放過「beard papa's」6月限定2種新口味，首推把經典甜品「楊枝甘露」變成泡芙的「楊枝甘露泡芙」，選用特製芒果卡士達結合芒果鮮奶油，再拌入紅葡萄柚果肉，每一口都能吃到濃郁芒果味以及紅葡萄柚果粒，售價80元起。

以及季節限定口味「百香果綠茶泡芙」，把綠茶融入經典卡士達當中，並拌入百香果餡，果香、茶香一次滿足，綿密內餡中還吃得到百香果籽，每顆售價80元，提醒微風台北車站店、SOGO復興店、台中高鐵站店無販售。

此外，超人氣限定派皮「脆糖耶克」也在本月強勢回歸，將日式泡芙以手工沾上麥芽糖後進入烤箱烘烤，脆度更升級，開放搭配香草卡士達或楊枝甘露餡，提醒微風台北車站店、SOGO復興店、台中高鐵站店、雙連概念店無販售。

【你可能也想看】

►達美樂披薩買1送1再送飲料　「2大速食店」最新優惠一次看
►Mister Donut「史努比聯名」第2彈　有糊塗塌客、狗屋甜甜圈
►肯德基「爆漿卡士達蛋撻」睽違15年回歸　明天起限量開賣

關鍵字： 美食情報 美食雲 起士公爵 beard papa‘s

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【像她的冰箱般塞滿愛】男突然想回外婆家，吃飽也被愛飽了

推薦閱讀

住太魯閣晶英送早餐、下午茶

住太魯閣晶英送早餐、下午茶

起士公爵開賣超濃芒果乳酪法式冰

起士公爵開賣超濃芒果乳酪法式冰

8場台東最美星空音樂會免費參加

8場台東最美星空音樂會免費參加

洛杉磯實施宵禁　旅遊達人4建議：市中心景點近日先別去

洛杉磯實施宵禁　旅遊達人4建議：市中心景點近日先別去

避開人潮的京都郊區一日遊攻略！

避開人潮的京都郊區一日遊攻略！

新北石門「天人菊」映襯湛藍海景

新北石門「天人菊」映襯湛藍海景

基隆唯一「瑪露連嫩仙草」要收了

基隆唯一「瑪露連嫩仙草」要收了

超商首推「生食級鮭魚沙拉」夏季新品一次看

超商首推「生食級鮭魚沙拉」夏季新品一次看

foodpanda6月優惠碼出爐

foodpanda6月優惠碼出爐

浪漫晚霞盡收眼底！岡山復古景觀茶樓

浪漫晚霞盡收眼底！岡山復古景觀茶樓

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

欣葉第2家「NAGOMI」6/19開幕

新北秘境「上千株繡球花」綻放！

手搖飲手作仙草凍乳限時買1送1

基隆唯一「瑪露連嫩仙草」要收了

首屆「台南熱氣球派對」亮點搶先看

號稱台北最強手搖只賣到下午！

左營腿庫飯連3年獲米其林推薦

楊梅60年綿綿冰老店！還有古早玉米冰

藏壽司x三麗鷗滿額加碼送馬克杯

新北石門「天人菊」映襯湛藍海景

熱門行程

最新新聞更多

住太魯閣晶英送早餐、下午茶

起士公爵開賣超濃芒果乳酪法式冰

8場台東最美星空音樂會免費參加

洛杉磯實施宵禁　旅遊達人4建議：市中心景點近日先別去

避開人潮的京都郊區一日遊攻略！

新北石門「天人菊」映襯湛藍海景

基隆唯一「瑪露連嫩仙草」要收了

超商首推「生食級鮭魚沙拉」夏季新品一次看

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366