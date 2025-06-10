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新北秘境「上千株繡球花」綻放！隔壁森林系公園阿勃勒也爆開

▲新北樹林的「草花植生公園」近期繡球花已綻放。（圖／翻攝自賞花快報）

▲新北樹林區的「草花植生公園」近日迎來繡球花初綻放。（圖／翻攝自賞花快報）

記者彭懷玉／綜合報導

賞花小確幸還有這！新北樹林區的「草花植生公園」近日迎來繡球花初綻放，粉色而圓潤的花朵，在綠意陪襯下格外亮眼。樹林區公所表示，目前多數繡球花呈現花苞狀態，預估花期可到6月底至7月初，主要還是依天氣而定。

▲新北樹林的「草花植生公園」近期繡球花已綻放。（圖／翻攝自賞花快報）

▲粉色而圓潤的花朵，在綠意陪襯下格外亮眼。（圖／翻攝自賞花快報）

新北市政府釋出北大污水廠內約720坪綠地，結合桃子腳路人行道旁綠帶，「草花植生公園」於2023年4月底開放，1413株繡球花沿著步道旁種植，每到盛開期，形成繽紛花海景致。加上平緩的步道十分好走，還能步行到鄰近的萬坪公園，串聯成都市人放鬆散步的私房基地。

▲新北樹林的「草花植生公園」近期繡球花已綻放。（圖／翻攝自賞花快報）

▲1413株繡球花沿著平緩的步道旁種植。（圖／翻攝自賞花快報）

「景觀萬坪公園」是新北第一座森林系主題公園，目前數十棵阿勃勒爆開，金黃色花瀑掛滿樹梢，隨風飄落猶如撒下黃金雨，鋪滿整條步道。同時，園內還有森林攀爬架、遊戲板、共融式鞦韆、攀爬網、滑索遊樂等多項設施，讓親子盡情放電。

▲新北樹林的「草花植生公園」近期繡球花已綻放。（圖／翻攝自賞花快報）

▲「景觀萬坪公園」是新北第一座森林系主題公園，目前數十棵阿勃勒大爆開。（圖／翻攝自賞花快報）

草花植生公園
地點：新北市樹林區桃子腳路（景觀萬坪公園旁）
交通：
1.搭乘917、922號公車至柑園市民活動中心，下車步行3~5分鐘
2.搭乘885、932、939、941號公車至上善若水社區站下車步行5~10分鐘

關鍵字： 新北市旅遊 花海旅遊 草花植生公園 繡球花 繡球花秘境 景觀萬坪公園 阿勃勒

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