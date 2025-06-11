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基隆唯一「瑪露連嫩仙草」要收了！開幕才1年就頂讓

▲瑪露連嫩仙草-基隆門市貼出停業公告。（圖／記者彭懷玉攝）

▲基隆義二路上的瑪露連嫩仙草，日前於店門口貼上頂讓公告，業者證實預計20日左右熄燈。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／綜合報導

基隆唯一一家「瑪露連嫩仙草」要收了！位於義二路上的瑪露連嫩仙草，日前於店門口貼上頂讓公告，業者證實，預計20日前後熄燈，但粉專上並未公布此消息。未來基隆人要轉往桃園平鎮、新竹或台中，才能重溫方形芋圓的Q彈美味。

▲瑪露連嫩仙草-基隆門市貼出停業公告。（圖／記者彭懷玉攝）

▲瑪露連嫩仙草-基隆門市貼出頂讓公告。（圖／記者彭懷玉攝）

「瑪露連嫩仙草」創始店位於台中台灣大道上，成立於1971年，以手工方形芋Q，搭配嫩仙草為招牌，收服台中老饕的味蕾。打響知名度後，拓點至台中市北區、西屯區、健行路等地；桃園中壢夜市、桃園平鎮、新竹竹北、北區、東區甚至彰化皆有多家分店，全台數量達17家。然而，基隆店在今年4月才剛滿一年，卻在初夏嘎然劃下句點，令粉絲們不捨。

▲瑪露連嫩仙草-基隆門市要收了。（圖／翻攝自Facebook／瑪露連 嫩仙草-基隆門市 ）

▲瑪露連嫩仙草當家招牌就是切成方形的芋Q。（圖／翻攝自Facebook／瑪露連 嫩仙草-基隆門市

「瑪露連嫩仙草」當家招牌就是切成方形的芋Q，有雙倍和三倍等份量可選擇，一杯約60-70元。許多網友表示，芋Q咀嚼起來，散發迷人的芋頭香氣，搭配滑溜的嫩仙草，再淋上奶油球，甜而不膩，是夏天消暑的絕佳選擇，未來基隆人想再次品嚐，可要動身前往桃園或新竹、台中了。

關鍵字： 基隆旅遊 基隆美食 瑪露連嫩仙草 消暑甜品 頂讓公告 熄燈

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