洛杉磯實施宵禁　旅遊達人4建議：市中心景點近日先別去

▲洛杉磯進入緊急狀態。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者蔡玟君／台北報導

洛杉磯市中心部分地區從美國當地時間6月10日晚上8點起至隔日早上6點實施宵禁，該措施不止實施一天，而可能長達數天之久。旅遊達人高睿騰就提供近期計畫前往洛杉磯自由行的旅客4個旅遊建議，同時分享較受影響的景點，建議旅客先暫時避開，也提醒旅客，宵禁時間禁止出門，否則有被逮捕可能。

川普政府持續在全美各地執行掃蕩非法移民行動，引發民眾不滿，洛杉磯從6日起引發大規模抗議，在川普下令派駐軍隊因應後讓緊張情勢升級，更發生有暴徒趁著騷亂作亂、搶劫店家。隨著局勢加劇，洛杉磯市長貝斯在當地時間10日宣布進入緊急狀態，市中心部分地區實施宵禁。

▲▼ 洛杉磯部分地區實施宵禁。（圖／路透）

目前在當地的高睿騰觀察，目前抗議區域主要集中在市政廳靠近小東京區域處，以宵禁範圍來看，包括洛杉磯市中心在內的大洛杉磯市都在宵禁範圍，該區域有許多國際奢華酒店，對觀光客來說較為不便，因此他提出幾點建議：

▲聖塔莫尼卡相對安全。（圖／取自免費圖庫pixabay）

1.建議避開市中心景點與住宿，若已無法更改住宿，在宵禁時間期間禁止出門（也無法外送）。根據規定，宵禁時間實施時，只有居住在該地區的居民、遊民、記者、軍警義消和救護人員可以豁免逮捕。

2.建議可先暫緩前往中國戲院、星光大道、中央市場等景點的計畫。加州環球影城和迪士尼樂園都不在該區，因此不受影響，仍能前往。

3.旅客可考慮如安大略、聖塔莫尼卡（Santa Monica）、安那翰（Anaheim）、爾灣（Irvine）等城市的飯店選擇。近期也有國籍航空開航直飛安大略，對旅客來說也很方便。

4.台灣旅客可先記下台北駐洛杉磯文化經濟代表處的緊急聯絡方式，以備不時之需。