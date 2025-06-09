首屆「台南熱氣球派對」亮點搶先看　有光雕+超人力霸王無人機秀

▲首屆「台南熱氣球派對」將登場。（圖／台南市政府提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

台南市政府宣布，「2025台南熱氣球派對」將於6月21、22日兩天，在台南市政府永華市政中心旁的西側廣場與西拉雅廣場登場，最大亮點就是將有《超人力霸王》主題無人機秀，還能體驗熱氣球繫留活動。

為期兩天的活動包含熱氣球繫留體驗、街頭藝人表演、氣墊樂園，以及超過50攤的特色市集。活動最大亮點，是6月21日晚間首度在台南人口聚集鬧區登場，結合「熱氣球光雕秀」與「無人機展演」的華麗演出。

▲▼此次還有超人力霸王主題無人機秀。（圖／台南市政府提供）

此次更首度展開台日跨國合作，由台灣希望創新公司與日本Drone Show Japan,Inc.（DSJ）共同設計演出。展演內容由日本DSJ引進日本圓谷製作旗下的IP《超人力霸王》，由台灣代理商野獸國授權，透過無人機燈光秀在台南夜空中呈現經典英雄角色，此外，演出也將結合台南觀光吉祥物「魚頭君」與在地景點，帶來一場震撼的夜間視覺盛宴。

除了精彩的無人機表演，活動兩天每日上午與下午各有一場熱氣球繫留體驗。相較於以往多在郊區舉辦，此次結合城市地景的體驗相當難得，參加民眾可從高空俯瞰台南風貌，每場次將提供3顆熱氣球、共約120人搭乘名額，採現場報名，每人收費500元。

▲首度前進市區的熱氣球光雕秀。上圖為示意圖。

觀旅局提醒，參加熱氣球繫留體驗民眾，請務必依工作人員指示排隊及搭乘。熱氣球繫留體驗將依現場狀況及氣候條件調整人數，如遇現場風速、雨勢過大或氣溫過高等影響飛行安全之情形，將取消飛行，已購票民眾可持搭乘券至活動服務台申請退費。

另為配合光雕秀及無人機展演，6月21日當天自下午2時起將提供免費接駁車服務，往返台南火車站與活動會場(南島路)，歡迎市民與遊客多加利用。