ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

首屆「台南熱氣球派對」亮點搶先看　有光雕+超人力霸王無人機秀

▲▼台南熱氣球派對。（圖／台南市政府提供）

▲首屆「台南熱氣球派對」將登場。（圖／台南市政府提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

台南市政府宣布，「2025台南熱氣球派對」將於6月21、22日兩天，在台南市政府永華市政中心旁的西側廣場與西拉雅廣場登場，最大亮點就是將有《超人力霸王》主題無人機秀，還能體驗熱氣球繫留活動。

為期兩天的活動包含熱氣球繫留體驗、街頭藝人表演、氣墊樂園，以及超過50攤的特色市集。活動最大亮點，是6月21日晚間首度在台南人口聚集鬧區登場，結合「熱氣球光雕秀」與「無人機展演」的華麗演出。

▲▼台南熱氣球派對。（圖／台南市政府提供）

▲▼此次還有超人力霸王主題無人機秀。（圖／台南市政府提供）

▲▼台南熱氣球派對。（圖／台南市政府提供）

此次更首度展開台日跨國合作，由台灣希望創新公司與日本Drone Show Japan,Inc.（DSJ）共同設計演出。展演內容由日本DSJ引進日本圓谷製作旗下的IP《超人力霸王》，由台灣代理商野獸國授權，透過無人機燈光秀在台南夜空中呈現經典英雄角色，此外，演出也將結合台南觀光吉祥物「魚頭君」與在地景點，帶來一場震撼的夜間視覺盛宴。

除了精彩的無人機表演，活動兩天每日上午與下午各有一場熱氣球繫留體驗。相較於以往多在郊區舉辦，此次結合城市地景的體驗相當難得，參加民眾可從高空俯瞰台南風貌，每場次將提供3顆熱氣球、共約120人搭乘名額，採現場報名，每人收費500元。

▲▼台南熱氣球派對。（圖／台南市政府提供）

▲首度前進市區的熱氣球光雕秀。上圖為示意圖。

觀旅局提醒，參加熱氣球繫留體驗民眾，請務必依工作人員指示排隊及搭乘。熱氣球繫留體驗將依現場狀況及氣候條件調整人數，如遇現場風速、雨勢過大或氣溫過高等影響飛行安全之情形，將取消飛行，已購票民眾可持搭乘券至活動服務台申請退費。

另為配合光雕秀及無人機展演，6月21日當天自下午2時起將提供免費接駁車服務，往返台南火車站與活動會場(南島路)，歡迎市民與遊客多加利用。

關鍵字： 台南旅遊 台南熱氣球派對

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

林俊傑登大巨蛋感嘆：台北是我出道地！　開唱〈一千年以後〉〈編號89757〉

推薦閱讀

高雄旗津3玩法　沙灘吧看海賞夕陽

高雄旗津3玩法　沙灘吧看海賞夕陽

漢堡王加碼優惠券限時2周開跑

漢堡王加碼優惠券限時2周開跑

欣葉第2家「NAGOMI」6/19開幕

欣葉第2家「NAGOMI」6/19開幕

東京必朝聖「雞白湯關東煮」續湯免費

東京必朝聖「雞白湯關東煮」續湯免費

首屆「台南熱氣球派對」亮點搶先看

首屆「台南熱氣球派對」亮點搶先看

瑞芳南雅社區推三大遊程 深度體驗南雅海陸魅力

瑞芳南雅社區推三大遊程 深度體驗南雅海陸魅力

平日午餐吃到飽2人同行1位半價

平日午餐吃到飽2人同行1位半價

肯德基「爆漿卡士達蛋撻」睽違15年回歸

肯德基「爆漿卡士達蛋撻」睽違15年回歸

雙人房一晚千元出頭！隔壁就是勤美誠品

雙人房一晚千元出頭！隔壁就是勤美誠品

台中潭雅神綠園道戲水區將免費開放

台中潭雅神綠園道戲水區將免費開放

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

全台最大「8000坪繡球花海」盛開中

薄多義「幾歲生日送幾隻雞翅」7月回歸

最難訂吃到飽「島語」今年增2分店

首屆「台南熱氣球派對」6/21登場

礁溪川湯春天溫泉德陽館8月底停業

號稱台北最強手搖只賣到下午！

住青森最美森林系飯店　享溪畔早餐

藏壽司x三麗鷗滿額加碼送馬克杯

韓國「鯛魚燒界的愛馬仕」來台快閃

TWICE高雄開唱　網友驚見五星飯店2晚破14萬

熱門行程

2025碧潭水舞一騎來 水花火花煙花SHOW起來

5/24-6/7首創水火同源｜假日限定體驗裝置「轉動騎激」｜6/18、7/5煙火秀

最新新聞更多

高雄旗津3玩法　沙灘吧看海賞夕陽

漢堡王加碼優惠券限時2周開跑

欣葉第2家「NAGOMI」6/19開幕

東京必朝聖「雞白湯關東煮」續湯免費

首屆「台南熱氣球派對」亮點搶先看

瑞芳南雅社區推三大遊程 深度體驗南雅海陸魅力

平日午餐吃到飽2人同行1位半價

肯德基「爆漿卡士達蛋撻」睽違15年回歸

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366