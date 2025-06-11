▲太魯閣晶英酒店推快閃優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

搶攻暑假出遊商機，花蓮太魯閣晶英酒店即日起至6月13日晚上11點59分為止推出限時快閃住房專案，山嵐客房一泊一食8999元起，行館儷人客房一泊一食1萬2899元起。

此次花蓮太魯閣晶英酒店快閃優惠適用入住期間為 2025年7月1日至8月31日，入住山嵐客房配衛斯理餐廳在地風味早餐，以及每日下午四點半至五點半於大廳藝廊登場的「微醺蒔光Social Hour」，房客可以愜意享用紅白酒與傳統零嘴，讓午後時光格外迷人。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲酒店內無邊際泳池。（圖／記者蔡玟君攝）

選擇入住行館儷人客房的旅人，則享有飯店頂樓交誼廳的專屬靜謐空間與下午茶禮遇，翌日可自選於交誼廳或衛斯理餐廳享用早餐，亦可加價升等入住景觀行館天祥套房，面峽谷而居。專案皆可免費使用飯店各項設施，包括室內外泳池、兒童遊憩區、多功能瑜伽健身室，以及永續概念的在地手作DIY課程。

▲也可付費體驗清水斷崖進行立式划槳（SUP）。

飯店也針對前來歡度暑假的房客準備宵夜，包含帶著微醺酒香的香腸、炭火直烤的玉米，以及選用在地食材製成、來自吉安鄉農會的芋頭冰淇淋。酒店更貼心搭配四大夏季玩法，例如於清水斷崖進行立式划槳SUP體驗，從海面視角望見斷崖壯闊；或加入由飯店故事員帶領的「天祥漫步」，聆聽在地人娓娓道來的太魯閣記憶；亦可參與「太魯閣野學堂」，走入西寶國小秘境，學習原民射箭技巧，體驗山林文化的深度連結。

▲花蓮遠雄海洋公園。（圖／記者蔡玟君攝）

花蓮遠雄海洋公園今年也推出多重玩法，不僅有高達10公尺的哥吉拉大型氣偶現身園內，更有全新美人魚主題夜未眠行程，園方也與在地19家飯店業者合作，推出「住宿+海洋公園」套票方案，不限票種，可享一票玩兩天。

今年7月開始，海洋公園與悅樂旅店（花蓮中福館）、煙波大飯店（花蓮館）、捷絲旅（花蓮中正館）、麗翔酒店連鎖（花蓮館）、成旅晶贊飯店（花蓮假期館）、花蓮阿思瑪麗景大飯店、花蓮富野渡假酒店、藍天麗池飯店、麗格休閒飯店、玫瑰香榭飯店、麗軒國際飯店、花蓮香城大飯店、勤天商旅（花蓮館）等13家業者、共19家飯店共同聯合行銷，推出「住宿+海洋公園」套票方案，不限票種，可再享憑門票可到遠雄海洋公園玩兩天。