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欣葉第2家「NAGOMI」6/19開幕　今日起開放訂位

▲欣葉第2家「NAGOMI」6/19開幕　。（圖／記者黃士原攝）

▲欣葉第2家「NAGOMI」6/19開幕　。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

NAGOMI是欣葉在2022年推出的Buffet新品牌，全台第2家店落腳新光三越A8館，今日起開放預約6月19日晚餐、6月20日至7月31日全時段餐期。

欣葉「NAGOMI」主要提供精緻和食料理吃到飽，合計有12大類，烹調形式涵蓋生切、煮、蒸、烤、炸等豐富性，光是烤物就烤香魚、雞肉串、一夜干等多種品項，而炸物則從常見的炸蝦、炸牡蠣到雞肉龍田揚都有。海鮮餐檯有台灣人最愛的生魚片，除了可直接現點現切享受單一魚種，也可以請師傅現切綜合盤。

▲欣葉第2家「NAGOMI」6/19開幕　。（圖／記者黃士原攝）

▲海鮮餐檯有台灣人最愛的生魚片，除了可直接現點現切享受單一魚種，也可以請師傅現切綜合盤。（圖／記者黃士原攝）

去年欣葉日本料理全台首店配合百貨樓層改裝而停業，不過業者也預告將以NAGOMI進駐新光三越A8館，昨天官方臉書粉專公告，全台第2家6月19日開幕，今日起開放預約6月19日晚餐、6月20日至7月31日全時段餐期，而且6月19日至6月30日預約到店用餐，即享單筆消費9折優惠。

▲旭集微風店海鮮餐檯。（圖／記者黃士原攝）

另外，籌備近兩年的旭集微風店，已於5月28日開幕，饗賓餐旅表示，其占地346坪，提供286個座位，以「國際精品櫥窗」為設計靈感，餐廳延續一區一名店概念，共有9大餐區，其中「巧鮨區」提供懷石料理、握壽司、手捲等經典日式美食，「生盛區」嚴選台灣各地現流鮮魚、澎湖直送海味及日本空運來台的漁獲，提供新鮮海鮮冷盤及生魚片，像是松葉蟹腳、鮭魚生魚片、海膽干貝漢堡。

▲龍蝦湯泡飯。（圖／記者黃士原攝）

採用高溫250度C的鐵板料理「旨燒區」，能將食物烹調得更加美味，供應香煎草蝦、牛小排、干貝、現切牛排與照燒豬肋排。「醞炙區」則有各式美味燒烤，以炭火直烤頂級肉品，包括美味香魚、雞翅等。「和揚區」吃得到各種日式炸物，包括高人氣的炸蝦天婦羅、和牛可樂餅、海老春雨揚等。「汁煮區」有多款湯品，必吃龍蝦湯泡飯、帝王蟹味噌湯。

其他還有傳統風味濃厚的「旬炊區」、大人、小孩都愛的「澄甘區」、提供各式日式調飲的「麗酌」。

關鍵字： 美食雲 欣葉 NAGOMI 吃到飽 Buffet

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