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滿嘴桂花香！高雄冰品專賣店　還有芋頭控最愛的香濃西米露

熊の日々、偶々 Kuma

旅行就像品味咖啡，在每次的旅行中品嚐不同的風味。..

點評：想吃吃看清冰！
ETtoday餓勢力

▲▼捌月甜品專門。（圖／Kuma提供）

文、圖／Kuma

位在高雄前鎮區的捌月甜品專門，有別一般冰品店，這裡淋在冰上的是桂花蜜糖水，微帶甜的桂花清香滿溢口中時，像是置身桂花園間，實在太迷人的味道。

捌月甜品專門主打桂花和芋頭，所以這裡的職人芋米露是芋頭控不能錯過的品項，香濃滑順的滋味和口感，一喝、咻的這回改身在芋頭田了，真的很讚。

▲▼捌月甜品專門。（圖／Kuma提供）

捌月甜品專門位在前鎮區鎮賢街一號，轉角處相隣的是製冰工廠，若是開車前來附近有公有停車場或是可暫停店家前。

▲▼捌月甜品專門。（圖／Kuma提供）

從原本的製冰工廠現轉型成甜品專門，保留原有的外觀和建物，捌月用另一型式繼承續寫著一段製冰的故事。走進木門，像是走進舊時光到親友家做客時，這裡沒有過多的裝潢，有的是生活的記錄和人情味，從鐵花窗到馬塞克磁磚拼貼柱等等，都是熊喜歡的。

▲▼捌月甜品專門。（圖／Kuma提供）

和第一次來時有些不同，原本的座位區現在中間有多加了盆栽。因為是戶外開放式座位，桌子底下掛有中藥防蚊包，店家櫃台也備有防蚊液。

▲▼捌月甜品專門。（圖／Kuma提供）

▲▼捌月甜品專門。（圖／Kuma提供）

在都是綠葉中，這株金桔開了朵小白花，很顯眼就隨手拍了一張。

▲▼捌月甜品專門。（圖／Kuma提供）

▲▼捌月甜品專門。（圖／Kuma提供）

這裡賣的品項比較少，主要的是店家自炒的桂花糖水，除了上面三樣，還有每日限量的桂花粉粿也是不能錯過的。

▲▼捌月甜品專門。（圖／Kuma提供）

因應萬聖節，黑板上多了可愛的南瓜圖樣。

▲▼捌月甜品專門。（圖／Kuma提供）

如果是點四寶冰，店家的流程是先選料再放冰，所以配料都壓在冰下。若想拍照打卡的話，可以先詢問店家是否能將配料放在冰上，但若遇人多店家忙碌的話，可能就要按流程來啦。

▲▼捌月甜品專門。（圖／Kuma提供）

桂花糖蜜四寶冰可選四種配料，配料在店家親自熬煮後也都保有各自綿、香、軟、Q的各種口感，紫心地瓜圓、綠茶圓和芋圓都是店家手工自製。雖然店家販賣的品項簡單，但冰品的配料卻很讓人出現選擇困難，每樣都好想來一點的綜合大拼盤。

▲▼捌月甜品專門。（圖／Kuma提供）

因為冰櫃會反光，所以配料拍的不完整。

▲▼捌月甜品專門。（圖／Kuma提供）

和坊間冰品店很不同的是，捌月甜品專門淋在冰上的是店家自己熬煮的桂花糖蜜，是桂花飄香卻甜而不膩的清爽口感。這桂花糖蜜真的太迷人了，和熊友都一吃著迷，會想念的味道。

▲▼捌月甜品專門。（圖／Kuma提供）

在旁邊等著拍老闆冰上淋糖水，光看都覺得幸福。

▲▼捌月甜品專門。（圖／Kuma提供）

這天把menu上的品項各點了一份，若不是要拍照，真想開吃起來。檸檬片不只在味覺上和桂花糖水很match，拍照上也挺帶浪漫的，真的很有畫龍點睛的效果。

▲▼捌月甜品專門。（圖／Kuma提供）

桂花糖蜜清冰，二次來熊都點這一項。就喜歡單純享受桂花糖水的清香甜，還有戳檸檬的樂趣，檸檬的酸香和桂花的甜香又沖擊組合出另種滋味，真的超愛的。

▲▼捌月甜品專門。（圖／Kuma提供）

桂花糖蜜四寶冰，這天選了紫心地瓜圓、地瓜、芋頭和薏仁。順道一提，四寶冰一般沒有附檸檬片，老闆這天”殺必思”給熊加了二片…=^^=

▲▼捌月甜品專門。（圖／Kuma提供）

薏仁、芋頭和黃地瓜都熬煮到不會過甜的軟、綿、香，黃地瓜可以吃到食材原有的甜，芋頭則鬆軟綿密。

▲▼捌月甜品專門。（圖／Kuma提供）

紫心地瓜圓強推必點，QQ的口感中是地瓜香甜的味道。

▲▼捌月甜品專門。（圖／Kuma提供）

限量的桂花粉粿也很推，因為每天手工製作所以數量有限。上頭會淋上桂花糖蜜，軟Q黏的口感中充滿桂花香，除了單吃，熊也會把它加進冰裡一起吃…^^

▲▼捌月甜品專門。（圖／Kuma提供）

桂花粉粿的顏色來源是用山梔子，不是用色素染的。

▲▼捌月甜品專門。（圖／Kuma提供）

職人芋米露，這一杯是芋頭控不能錯過的，芋頭和椰奶結合的濃、純、香，就是讓人很一口接一口的喝。

▲▼捌月甜品專門。（圖／Kuma提供）

有著美麗琥珀漸層色的飲品是鳳梨茶，是店家熬煮鳳梨配料時留下的鳳梨水，沒有在賣，老闆請喝。回家後稀釋加冰塊分裝成二杯，和熊友一起看電視享受古早味的鳳梨冰茶。

▲▼捌月甜品專門。（圖／Kuma提供）

▲▼捌月甜品專門。（圖／Kuma提供）

▲▼捌月甜品專門。（圖／Kuma提供）

八月桂花香，捌月甜品專門的桂花糖蜜既香也甜，讓人彷彿置身桂花園中卻又齒頰留香。從冰品到甜品，每樣都讓熊好喜歡，下回再來享受桂花的香氣滋味，幸福～

捌月甜品專門

電話：07－8315188
地址：高雄市前鎮區鎮賢街1號
營業時間：12：00 ～22：00 （不定休，店家FB會公告）

生活的日日和有時、就用圖文來記錄。
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