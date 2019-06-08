海味在嘴裡炸開！濟州島必吃海鮮刀削麵　還吃得到整隻章魚腳

點評：超級鮮的啦><

▲狹才刀削麵협재칼국수就在濟州島西北部的狹才海水浴場旁。

記者陳羿妏／韓國報導、攝影

近年來由於有各式航線開航，因此除了去首爾以及釜山玩之外，濟州島也成為去韓國旅遊的新選項。到了濟州島不僅要吃有名的黑毛豬烤肉，更是不能錯過當地的海鮮料理；位於濟州島西北部狹才海水浴場旁的「狹才刀削麵」，顯眼的茅草屋頂讓人很難不注意，店內的座位數並不多，有時候用餐時間生意很好還需要排隊才吃得到！

▲海鮮刀削麵吃得到一大隻章魚腳。

店內的必點招牌就是「海鮮刀削麵」，這碗麵以海鮮湯頭作為基底，Q彈的刀削麵條吸附著鮮甜湯汁，光是單吃麵條就能品嚐到濃郁的海味；除了湯頭和麵條吸睛之外，整碗麵的重頭戲就在於還吃得到一大隻新鮮的章魚腳、大顆的鮑魚、蝦子以及淡菜等等豐富的配料。

▲海螺刀削麵也是店內的必嚐料理之一。

除了招牌「海鮮刀削麵」之外，店內還有販售海螺刀削麵、一整隻章魚、生冷花枝湯以及鮑魚粥等等餐點，其中海螺刀削麵也相當受歡迎。海螺刀削麵和海鮮刀削麵吃起來不太一樣，但湯頭依然維持鮮甜味，而且還能從湯裡撈出滿滿的海螺肉；生冷花枝湯則是將花枝切絲後與生冷的辣湯一起料理，所以湯裡會有冰塊，吃起來十分清爽，很適合在炎熱的夏日吃一碗。

▲店內餐點價格除了章魚外皆為台幣500元以內，若想以平價方式大啖海鮮餐點的人，可以來試試看這家。

▲店家提供的小菜不夠都可以再自行添加，圖中左邊為當天醃製的生泡菜，口感較脆偏不辣，圖中右邊則是醃製較久的熟泡菜，口感較軟偏辣。

狹才刀削麵협재칼국수

地址：제주특별자치도 제주시 한림읍 협재리 1908-2

時間：09：00-15：00、17：00-20：00