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名人坊台北敦化店6/10開幕　前三天脆皮叉燒包外賣買一送一

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▲名人坊敦化店開幕。（圖／記者黃士原攝）
▲脆皮叉燒包。

記者黃士原／台北報導、攝影

漢來美食代理品牌香港名人坊高級粵菜餐廳去（2018）年12月底前甫在台北大直ATT 4 Recharge開出全台第4家分店，不到半年時間，台北第二家分店即在於6月10日進駐SOGO敦化館，慶祝敦化店開幕，名人坊自開幕日起三天(6月10-12日)推出招牌點心脆皮叉燒包(價値180元)外賣買一送一活動，每日限量50組。

名人坊台北二店選擇在SOGO敦化館，除了看中其交通便利性及商圈結構與大直有明顯區格，這附近的商務宴客需求也比較多，因此在配置上特別加重包廂比例到7成，170坪空間內有146個座位，包含了7個12-24人包廂及40個外場座位區，其中5個包廂可以打通提供企業小型聚會或尾牙。

▲名人坊敦化店開幕。（圖／記者黃士原攝）
▲名人坊台北敦化店才有的醉雞。

▲名人坊敦化店開幕。（圖／記者黃士原攝）
▲滷水鵝。

名人坊台北敦化店在菜色設定上，承襲本店及台灣3家分店的設定，仍是以套餐為主，單點菜色及港式點心為輔。不過各店仍有各自招牌料理，富哥為強化台北兩店的滷水及燒臘出品，特別請來他的好友、也是香港燒臘名廚林雪熊師傅，目前則是香港萬豪酒店的粵菜廳燒臘主廚，而他的招牌醉雞將只會出現在名人坊SOGO敦化店。

林雪熊師傅的潮式滷水也有獨到之處，不用陳年老滷，但每天都得新添香料到滷汁裡細火慢煉，他的秘訣就是把不能上桌的鵝皮、鵝骨和皮下油脂都放進滷汁裡，所以，光是用泡的，他的滷水也特別香。

▲名人坊敦化店開幕。（圖／記者黃士原攝）
▲片皮鴨。

為慶祝敦化店開幕，名人坊自開幕日起三天(6月10-12日)推出招牌點心脆皮叉燒包(價値180元)外賣買一送一活動，每日限量50組。同時也配合SOGO敦化館年中慶活動，6月18日以前到店用餐點用脆皮炸子雞，即可獲贈一張5折優惠券，下次即可享用半價的脆皮炸子雞。

漢來名人坊台北敦化店
地址：台北市大安區敦化南路一段246號（SOGO敦化館4樓）
電話：02-8773-2111

▲名人坊敦化店開幕。（圖／記者黃士原攝）
▲鮮椰肉玉荷包燉烏骨雞湯。

▲名人坊敦化店開幕。（圖／記者黃士原攝）
▲豉椒炒肚尖。

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