住進神隱少女油屋！藏王溫泉最老旅館「高見屋」　9種浴池任你泡

▲日本藏王溫泉深山莊高見屋。

記者蔡玟君／日本報導、攝影

藏王溫泉是山形縣代表溫泉鄉，來到這裡除了滑雪、看樹冰，能體會精緻日式款待的溫泉旅館也是住在藏王溫一大享受。坐落於半山腰處的「深山莊 高見屋」，是藏王溫泉最古老的溫泉旅館，古樸典雅的建築外觀，宛如動畫《神隱少女》的油屋場景，還有9種浴池讓喜歡泡湯的旅客泡好泡滿，是到藏王溫泉必住的代表旅宿選擇。

▲近看深山莊高見屋宛如來到湯婆婆的油屋。

▲深山莊高見屋已有304年歷史。

低調的日式古樸繁華建築坐落在半山腰，沿著斜坡踏上石階，穿過入口處暖簾，「深山莊 高見屋」在一片綠意環抱下靜靜在此，看304年時光隨著泉水從眼前流經，精緻低調奢華氛圍，連昭和天皇都曾前來下榻過。

▲深山莊高見屋公共空間。

▲古樸大氣的公共空間。

▲深山莊高見屋館內的泡湯區。

旅館內以深色原木色系為主，展現歷史老舖的古樸大氣，整座旅館宛如一座堡壘，在旅館人員帶領下，沿著樓梯上上下下，若是一不小心，甚至可能迷失其中，也由於樓梯眾多，因此若是行動不便的長輩想要入住，必須事先與旅館聯繫。

館內也擁有長壽之湯、流水之湯等溫泉，並共有露天石風呂、露天桶風呂共9種浴池讓旅客盡情享受溫泉洗滌，若是不習慣與其他陌生人坦誠相對，館內也有包場式的貸切風呂可以使用。

▲樓中樓式套房「離庵山水」一樓榻榻米客廳。

▲窗外的半露天浴池。

深山莊 高見屋客房數並不多，僅有18間，包括日式客房5間和和洋式客房15間。其中極具特色的樓中樓式套房「離庵山水」，由曾設計法拉利Enzo超級跑車、JR東日本頂級奢華寢台列車四季島的日本知名設計師奧山清行設計，以傳統與革新調和為設計概念，一樓是和室空間，卻在窗景保留一區對坐式沙發區，而在窗景之外，則是半露天浴池，以石磚砌成，讓旅客能享受在自然中泡湯。

▲離庵山水2樓客房為洋式。

▲在床鋪旁也有一處對坐讓旅客自由利用。

2樓主臥保留木造梁柱，挑高的屋頂讓整體空間視覺感更加寬廣，在和式空間中放上洋式床鋪，一旁則設有一處對坐座椅，即使是4人入住，也可以各自擁有獨立隱私空間，不互相打擾。

▲進入離庵山水必須脫鞋。

為了維護離庵山水的客房環境，選擇入住離庵山水的旅客在進房前，連拖鞋也必須放在進入離庵山水套房棟的玄關處，才能進入該套房棟區域。

▲藏王溫泉日式溫泉旅館深山莊高見屋附屬美術館「わらべの里」。

▲「わらべの里」展示許多過去皇室使用的器皿和藝術品收藏。

▲過去明治天皇行宮部分建築也遷移到這。

▲還可看到明治天皇的御座。

由於「深山莊 高見屋」歷史悠久，歷代家主收藏與來自皇室的賞賜不計其數，因此在距離藏王溫泉約10分鐘車程的一處設置博物館「わらべの里」，共有5棟建築，包括江戶時代公主使用的器皿、服飾，藝術品收藏、甚至還有遷移至此保存的明治天皇行宮一部分，若是對日本傳統藝術文化與古代皇室用品有興趣的旅客，推薦來到此處參觀。

※「わらべの里」內部禁止攝影，本篇照片經過美術館同意下拍攝。

藏王溫泉深山莊 高見屋

地址：山形市蔵王温泉54

官網：http://www.zao.co.jp/takamiya/