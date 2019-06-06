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爸媽注意！趁著校門關前規劃全家人的暑假日本行

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文／七逗旅遊網

比鬼門開更可怕的校門關就要來了！爸爸媽媽已經和寶貝討論好該如何過暑假了嗎？除了認真學習外，也該趁這時安排一段全家人的旅行，讓孩子寓教於樂。到大人小孩都喜歡的日本，可以親眼見證課本上的場景，有些體驗更是課本上學不到的，最重要的是，這是全家人難得的相處時光！

▲富士宮淺間大社。（圖／shutterstock.com提供）
▲富士宮淺間大社。（圖／shutterstock.com提供）

來靜岡，富士山不再只是課本上的2D畫面！高3776公尺的富士山橫跨靜岡縣、山梨縣，到靜岡縣，可以從富士宮淺間大社，親近這個被日本人視為最接近神的地方。在淺間大社，富士山被當作淺間大神供奉，天氣晴朗時，可以見到富士山現身，神社旁的湧玉池則是富士山上的雪水融化後，滲入地底湧出的泉水。

▲行駛於大井川鐵道的SL古董蒸汽火車，穿梭綠油油的茶田。（圖／汎佳旅行社）。（圖／shutterstock.com提供）
▲行駛於大井川鐵道的SL古董蒸汽火車，穿梭綠油油的茶田。（圖／汎佳旅行社提供）

靜岡最出名的就是優質的茶葉，讓寶貝搭上復古的SL古董蒸汽火車，在大井川鐵道上，隨著火車氣笛聲，一邊欣賞綠油油的川根茶田及陡峭的山谷吧！搭車時，車掌阿伯還會吹奏口琴、哼日本歌謠，讓原本就已經很復古的車廂上，更增添日本古早味。沿路上的風景四季都不同，爸爸媽媽們可以利用其他季節的假期，再次帶著寶貝來這裡搭蒸汽火車。


▲享受與小丸子同樂的時光。（圖／汎佳旅行社提供）

逛景點長知識很重要，認真玩樂、帶孩子去見他最喜歡的卡通明星也絕不可少！靜岡縣清水市是超人氣卡通櫻桃小丸子的故鄉，小丸子的「家」就在當地的購物商場──清水夢幻廣場裡面喔！進入廣場中的櫻桃小丸子主題館，就像來到了卡通世界，原本只能在動畫中看到的場景，還有小玉、花輪、爺爺……等人物，通通都出現在眼前，一定會讓身為小丸子迷的寶貝興奮大叫！


▲與卡通明星在東京迪士尼樂園享受快樂的暑假。（圖／汎佳旅行社提供）

在日本，讓全世界小朋友都瘋狂的景點，絕對非東京迪士尼樂園莫屬！東京迪士尼樂園的魅力連大人都無法抵抗，米老鼠、唐老鴨、公主們……各式各樣的迪士尼卡通明星將在樂園中出沒，陪伴大家度過愉快的時光。怪獸電力公司、仙履奇緣童話大廳、小熊維尼獵蜜記……超多設施讓人玩不完，最好事先鎖定目標，並搭配官方APP「Tokyo Disney Resort® APP」，就算人不在設施旁邊，也能知道想玩的設施還要排隊多久喔！樂園中的小小世界於2018年4月翻新，還沒去過新版小小世界的你千萬別錯過！注意時間，晚上記得在夜間遊行開始前卡好位，準時欣賞絢麗的表演！

推薦行程：
►►►暑假帶孩子去日本靜岡（加碼東京迪士尼）

詳情請洽：
汎佳旅行社：(02)2531-5334
官方網站
 

關鍵字： 七逗旅行社 靜岡 迪士尼 小丸子 茶葉 富士宮淺間大社

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