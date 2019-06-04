海外唯一分店！新村站著吃烤肉6/5試營運　每份橫膈膜390元



▲新村站著吃烤肉6/5試營運。



記者黃士原／台北報導、攝影

喜歡韓式烤肉的朋友必看！到南韓首爾旅遊必吃的烤肉品牌「新村站著吃烤肉」台灣第一家分店、也是海外唯一分店將於6月5日開始試營運。台灣的新村站著吃烤肉跟首爾的店一樣只提供澳洲牛橫膈膜，每份390元，不收服務費，信義區上班族中午想吃隨時可以一個人或揪同事一起來吃。

新村站著吃烤肉用餐方式很簡單，進門後可以選購泡菜、白飯等小菜，然後決定要吃幾份肉，每份390元，每人低消是點一份牛肉，餐廳也提供飲料及酒類加購。關於只提供澳洲橫膈膜，新村站著吃烤肉首爾本店的80歲老闆李大鉉說，牛小排油花過多並不耐吃，橫膈膜部份最好吃，烤過後口感Q彈不柴。





▲只提供澳洲牛橫膈膜，每份390元。





▲新村站著吃烤肉首爾本店老闆李大鉉說，牛小排油花過多並不耐吃，橫膈膜部份最好吃。



台灣的新村站著吃烤肉一樣承襲所有本店傳統，不供應泡菜、白飯，僅販售澳洲牛橫膈膜（由於進口法規目前韓國牛骨無法進口），同時提供兩種醬料，一種放上烤爐加熱的蒜頭烤肉醬，一種是常溫沾醬。

由於餐廳的特色就是站著烤肉，為了避免客人站太久，除了只供應澳洲牛橫膈膜之外，牛肉送上來將直接放在烤盤上，服務生會先幫客人大致剪成大塊，之後就由客人自行烤肉及剪成小塊牛肉，引進新村站著吃烤肉的Steve說，他預估用餐時間大約20-30分鐘，時間拖太長客人腳會酸。





▲一進門就可以買泡菜等小菜，但也可以選擇不要買。





▲泡菜35元、醃蘿蔔30元。

除了搶攻上班族中午的用餐市場，Steve說，正式開幕後將營業到凌晨2點，讓看完電影的朋友也能續攤吃個烤肉、喝杯啤酒。

新村站著吃烤肉僅能現場候位，不過餐廳有候位系統，不用一直在餐廳前排隊，可以先去別地方逛逛，時間到就會電話提醒客人回來餐廳，只要等一下下就能進去用餐。



新村站著吃烤肉

地址：台北市信義區忠孝東路五段159號

電話：(02) 2766-5258





▲同時提供兩種醬料，一種放上烤爐加熱的蒜頭烤肉醬，一種是常溫沾醬。





▲店內都是汽油桶烤爐，沒有椅子。





▲店面有一大片窗戶。





▲排隊動線。





▲二個人也可以吃得很隨性。



