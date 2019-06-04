再等一個月　藏壽司預告永和比漾店7月下旬開幕



▲不用再跑到台北市吃了，藏壽司永和比漾店7月下旬開幕。（圖／記者黃士原攝）



記者黃士原／台北報導

永和的朋友再等一個月就好，藏壽司日前預告永和比漾店即將於7月下旬開幕，對於喜歡藏壽司的朋友來說，就不用再跑到台北市吃了！

藏壽司預計進駐永和比漾廣場的4樓，在原本天蔥牛排的位置，由於現在4樓是喜樂時代影城，由於藏壽司開幕初期正逢暑假期間，相信會吸引許多看電影的家庭客來用餐，可以預期假日將會出現大排長龍情況，想搶先體驗的朋友最好先利用APP訂位。





▲藏壽司最新分店「高雄夢時代店」將於6月4日正式開幕。(圖／藏壽司提供)

而藏壽司最新分店「高雄夢時代店」在今日正式開幕，而即日起至6月10日止，高雄夢時代店限期推出9折優惠。此外，單店推出Instagram活動，自6月11日起追蹤 @kurasushi.tw官方帳號，憑畫面截圖即可在藏壽司「高雄夢時代店」現場獲得限量禮品–藏壽司無添丸、Q版土藏造型店鋪的便利貼。

藏壽司2014年由台灣國際藏壽司成立，成立以來始終秉持日本藏壽司(くら寿司)總部的品牌精神，致力於將日本的專業職人服務理念、安心美味的日式餐點以及樂趣無限的體驗式用餐環境帶給全台消費者。而為與亞洲各地消費者共享美味和樂趣，並且看準台灣優越地理位置及語言文化，宣告公司名稱將於6月3日更名為「亞洲藏壽司」，以台灣作為進軍亞洲市場的起點向外拓展版圖。