海裡真有月亮！捕獲機率堪比中樂透　吃完...手刀衝去買彩券

▲這條超大型月亮魚，需要3名男子才能扛起來。（圖／記者陳凱力攝）



記者陳凱力／新竹報導

一生中都難以捕獲的魚－月亮魚！對漁夫來說，一生中能捕獲一次，其幸運程度堪比中樂透，一名宜蘭漁夫，日前幸運捕獲一隻超大型月亮魚，這隻堪比中樂透的月亮魚，馬上被新竹地區專營無菜單料理的餐廳業者「從中攔截」。

新竹知名無菜單餐廳－誠食館的徐漢治一收到補獲月亮魚的消息，二話不說馬上標下，月亮魚一上岸後就被專車直送往新竹誠食館，這條超大型月亮魚，重達60多公斤，餐廳出動了3名壯漢，才能將牠扛起來，光是去鱗、清洗就花了半小時，整條月亮魚處理完到上桌，花了超過3小時。

月亮魚清理的過程，不斷引起路過的民眾圍觀與好奇，大家都表示「沒看過這種魚」，不止路過的民眾，連常進稀奇漁獲的徐老闆也是第一次「親眼見到」。當天的訂桌客人，非常幸運的可以品嘗月亮魚的滋味，顧客黃小姐說，自己也是第一次看見和吃到月亮魚，之前連聽都沒聽過，夾起一塊生魚片入口，細細品嚐，她說「入口即化、吃起來像干貝」，黃小姐聽到月亮魚的珍貴，也打趣說，「我們等一下吃完月亮魚，也要去買樂透」。

▲月亮魚口感極佳，吃起來像干貝，不論生魚片熟食都有不同滋味。（圖／記者陳凱力攝）





▲宣明智(右)也帶著妻小前往品嚐。（圖／翻攝徐漢治臉書）

徐老闆認為，月亮魚口感近似於黑鮪魚腹肉，非常細膩、油脂豐富、入口即化，月亮魚進店的消息一傳出，老饕們就紛紛預訂用餐，連聯電榮譽副董事長宣明智也帶著妻子、女兒、孫子前往用餐，宣家一家子都是老饕級美食家，原本臨行前還討論，月亮魚體型這麼大，口感不知道會不會不怎樣，未料，一吃後簡直驚為天人，不論生魚片、涮涮鍋都讓她讚不絕口。

月亮魚小檔案

主要分布在大西洋亞熱帶溫水中，生活在水下約50-1000米的區域，也是目前為止發現的唯一溫血魚類，牠可以像哺乳動物、鳥類一樣加熱全身的血液，所以即便在深海仍可保持體溫穩定。月亮魚非常難釣，因為生活深海、又不成群行動，就連商業捕撈也不符合經濟效益，所以大多數的月亮魚都是意外捕獲的。

月亮魚身扁圓，胸鰭、尾鰭、腹鰭和嘴巴是橘紅色的，腹部為銀白色，魚身上還有白色亮點，就如一輪明月還伴著點點星光一樣，因次才稱為月亮魚。