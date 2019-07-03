點評：假日就去這裡走走吧！！！

▲位於新店的銀河洞瀑布，一片綠意盎然充滿仙氣。（圖／《安妮的天空 - 旅遊美食親子札記》提供，以下皆同，請勿任意翻攝）

旅遊中心／綜合報導

現代人平日生活忙碌，所以假日一到就會想出外踏青散心，而在新店北宜公路的山上，就藏著一條仙氣滿滿的步道，峭壁間飛瀑凌空奔流而下，還有百年廟宇座落於山壁間，水氣滿布四周，吸引許多人到此朝聖、大拍美照！

▲步道多為平緩階梯，走起來不會太累。

這條「銀河洞越嶺步道」雖然位處隱密，但也是可以透過捷運新店站轉搭公車前往，而位於登山口的福德祠附近也設有停車場與洗手間供民眾使用；除了能夠通往銀河洞之外，銀河洞越嶺步道也可以銜接至位於貓空的「樟湖步道」，前往銀河洞步行約15～20分鐘，而前往貓空則需要約2小時以上路程。

▲步道口的土地公祠，一旁有停車場和洗手間。

▲步道導覽圖，可以銜接至貓空。



雖然銀河洞越嶺步道階梯眾多，但是坡度平緩，走起來並不會太過吃力；步道沿途樹蔭茂密且幽靜，陽光從樹葉間灑落，再搭配風聲與蟲鳴鳥叫，原本嘈雜的心靈彷彿在一瞬間平靜了下來。當你沿著步道往上爬至一旁扶手轉為紅色時，就表示快要抵達瀑布了。

▲一旁扶手轉為紅色時，表示瀑布快到了。

爬至步道上端後，就能一睹銀河洞瀑布的真面目了！瀑布從山壁間奔流而下，一旁呂洞賓廟的外牆攀附著許多植物，多了一份神秘的美感；再往上走一點，廟中有個平台可以觀賞瀑布和山谷相互交錯的美景，這裡可以說是最佳觀賞點，如果你還有體力能走到瀑布後面，就能拍出宛如置身水濂洞的仙氣美照。

▲瀑布與呂洞賓廟。

▲走到瀑布後宛如置身水濂洞。

▲宛如電影場景般的秘境就藏在新店。

▲前往貓空纜車站仍需一段路程。