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白石湖吊橋一日遊！同心池5月增紫色「天使花」浪漫綻放

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▲內湖白石湖吊橋。（圖／臺北市政府工務局大地工程處提供）

▲內湖白石湖吊橋是台北人郊遊踏青的好去處。（圖／臺北市政府工務局大地工程處提供，以下皆同）

記者彭懷玉／台北報導

初夏除了可上陽明山賞繡球花，內湖的白石湖地區也於5月初換上新花卉！為了映襯大崙頭山及忠勇山谷間淡紫色的白石湖吊橋，北市府工務局大地工程處替同心池換上稱為「天使花」的香彩雀，紫色花朵再搭配外圍心型的金露花，周圍浮綴著翠綠荷葉，為白石湖增添無比浪漫意象，勢必再度成為情侶打卡點。

▲內湖白石湖吊橋。（圖／臺北市政府工務局大地工程處提供）

▲白石湖同心池5月初換上又稱為「天使花」的香彩雀。

大地工程處表示，從碧山巖那頭往山谷望去，首先映入眼簾的是偌大的龍骨造型白石湖吊橋，再朝著綠意盎然的春秋步道往內走，沿途可以發現有許多生物昆蟲棲息，之後由碧山路往大崙頭山過去，沿途有石頭厝及黃氏古厝，一路走來不僅消暑又能親近大自然，相當適合闔家大小上山放鬆、拍美照。

▲內湖白石湖吊橋。（圖／臺北市政府工務局大地工程處提供）

▲從碧山巖那頭往山谷望去，首先映入眼簾的是偌大的龍骨造型白石湖吊橋。

穿過步道後就是著名的同心池及永結亭，取了「同心」與「永結」象徵好兆頭，近年也已成為新人拍婚紗的熱門景點，在萬紫千紅的花海中，記錄下最甜蜜的一刻。此處即便是平日也吸引許多民眾到訪，遊客坐在永結亭內吹著微風談天說地、分享當地耆老的農閒趣事，遙想早年農村生活的點點滴滴。

▲內湖白石湖吊橋。（圖／臺北市政府工務局大地工程處提供）

▲近年白石湖吊橋已成為新人拍婚紗的熱門景點。

大地處坡地整治科科長陳建帆說，白石湖不只冬季盛產草莓，其他季節也有各種花卉可欣賞，民眾可走白石湖吊橋，感受白石湖一帶百花奔放的魅力，並體驗悠閒的農閒生活，民眾不妨利用休假時間到白石湖地區漫遊、賞景、看花，卸下平日積累已久的煩憂，度過舒心的一日遊。

▲內湖白石湖吊橋。（圖／臺北市政府工務局大地工程處提供）

▲「天使花」之稱的香彩雀，紫色花朵點綴綠葉呈現浪漫氛圍。

關鍵字： 台北市旅遊 天使花 白石湖 內湖旅遊 賞花旅遊 花海旅遊

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