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懸空在峭壁外！加拿大超刺激冰川天空步道　全透明玻璃腳下就是河谷

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Glacier Skywalk（圖／翻攝自glacierskywalk）

▲冰川天空步道懸空在峭壁之外，腳底下能俯瞰深邃的河谷地貌。（圖／翻攝自glacierskywalk）

記者賴文萱／加拿大報導、攝影

突出峭壁35公尺、懸空蓋在冰川河谷之上的全透明天空步道，你敢走嗎？位在加拿大傑士伯國家公園內的冰川天空步道（Glacier Skywalk）於2015年正式啟用，站上步道後可360度無死角的盡覽洛磯山脈、遠眺阿塔巴斯卡冰川，是讓人心跳加速、但也腳底發麻的超刺激景觀平台。

▲▼加拿大傑士伯冰川天空步道。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼冰川天空步道為全透明玻璃的景觀步道，腳底下可俯瞰冰川河谷流過，相當刺激。

▲▼加拿大傑士伯冰川天空步道。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼加拿大傑士伯冰川天空步道。（圖／記者賴文萱攝）

在傑士伯國家公園中的哥倫比亞冰原區，是北極圈以南最大的世界級冰原，也是旅客造訪傑士伯不能錯過的絕美景點之一。在這裡設有冰川探險中心（Glacier Discovery Centre），提供多項體驗活動，從冰河探險中心搭乘巴士，約5分鐘車程就可以抵達「冰川天空步道」；搭乘雪車約7分鐘可直上冰原，帶領旅客出發來場冰原歷險。

▲▼加拿大傑士伯冰川天空步道。（圖／記者賴文萱攝）

▲在冰河探險中心可購買乘車券，約5分鐘車程就可以抵達「冰川天空步道」。

▲▼加拿大傑士伯冰川天空步道。（圖／記者賴文萱攝）

▲冰川天空步道距離底下河谷有1200公尺之高，雙腳懸空的刺激感，讓人不禁心跳加速。

由全透明強化玻璃打造而成的步道，以圓弧形突出在峭壁之外，距離底下河谷有1200公尺之高，踏上步道後，腳底懸空的刺激感隨即湧現，讓人不禁心跳加速。但也由於步道突出峭壁35公尺，旅客也就能更接近一點欣賞遠處綿延層疊的山峰、眺望阿塔巴斯卡冰川，也能以不同視角俯瞰深邃的河谷地貌。

▲加拿哥倫比亞大冰原。（圖／記者于佳云攝）

▲▼旅客可選擇搭乘雪車直上哥倫比亞大冰原，直接感受來自冰原的震撼。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲加拿大哥倫比亞大冰原。（圖／記者于佳云攝）

另外，若想更近距離感受冰原的震撼，也可選擇從冰河探險中心搭乘雪車直上哥倫比亞冰原，車程僅約7分鐘，一路上可見兩側冰川沖蝕的遺跡。

▲加拿大哥倫比亞大冰原。（圖／記者于佳云攝）

▲▼哥倫比亞大冰原，冰藍色的冰川水可以直接生飲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲加拿大哥倫比亞大冰原。（圖／記者于佳云攝）

當雪車開抵冰原時，雙腳踩上的瞬間，能直接感受到來自3700多公尺高山的冰凍快感，眼前可見一望無際的廣闊冰原，以及正在流動中的冰藍色冰川水，有如藏在地底的鑽石在光線下閃閃發光。

◎旅遊資訊：
Jasper National Park：https://www.pc.gc.ca/en/pn-np/ab/jasper
Calgary Tours 歡樂旅遊：http://www.calgarytours.ca/index.php/zh/
Pursuit（冰川天空步道）：https://www.pursuitcollection.com/

◎加拿大航空
台北溫哥華航線採用波音夢幻客機 787-9 執飛，並可透由加拿大航空的網絡優勢前往北美逾110個城市航點。台北溫哥華航線今年夏季從每周5班增班至每周6班，抵達溫哥華後，每日10班接駁至洛磯山脈的出入門戶愛德蒙頓（YEG），航班詳情資訊可至加拿大航空官網 www.aircanada.com 查詢。

關鍵字： 加拿大 加拿大旅遊 加拿大景點 哥倫比亞冰原 冰川天空步道 Glacier Skywalk 傑士伯國家公園 Jasper National Park

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