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台北內湖不只Costco！「3處自然系美拍景點」玩上一天

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▲內湖金面山。（圖／bochu.79提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲內湖金面山有獨特的剪刀石。（圖／IG@bochu.79提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

旅遊中心／綜合報導

想到台北市內湖區，腦中只浮現公司和大賣場嗎？境內多山丘的內湖，有好山好水和別處少見的「空曠感」，不單有大湖公園，《ETtoday新聞雲》整理出3處內湖區的自然系美拍景點，想拍森林系、懸崖系、懷舊照都可以，來呼朋引伴安排一日遊行程吧！

大溝溪。（圖／翻攝自台北市政府網站）

▲大溝溪溪畔步道。（圖／翻攝自台北市政府網站）

1. 大溝溪溪畔步道
大溝溪畔步道緊鄰大湖山莊社區，與親水公園連成一體，溪畔在溪溝整治過程中同時進行景觀整理，愜意行走在森林溪畔內，聆聽大自然交響樂，呼吸高濃度芬多精，度過神清氣爽的放鬆旅行。上方連接到圓覺寺步道，沿溪林相茂密，溪水清澈見底，猶如都會中的世外桃源。

▲台北內湖大溝溪親水公園。（圖／P&K 玩樂日記臉書粉絲團提供）

▲台北內湖大溝溪親水公園。（圖／P&K 玩樂日記臉書粉絲團提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

大溝溪溪畔步道
地點：台北市內湖區大湖山莊街底（近捷運大湖公園站）

▲內湖金面山。（圖／bochu.79提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲內湖金面山算是小有難度的挑戰。（圖／IG@bochu.79提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

2. 金面山親山步道
金面山獨特的剪刀石與360度的壯闊景致，近來吸引各方網美、網帥挑戰攻頂。從一開始好走的石階路，逐漸轉為坡度較高的一座座岩壁，需要拉繩索攀上爬下，算是小有難度的挑戰，但到了山頂，360度無遮蔽的視野，時不時還有老鷹盤旋，美景將讓你大嘆值得。再次提醒，拍照時千萬要注意安全。

金面山親山步道
地點：台北市內湖區環山路一段136巷（近捷運西湖站）

▲內湖白石湖吊橋。（圖／臺北市政府工務局大地工程處提供）

▲內湖白石湖吊橋全長有116公尺。（圖／臺北市政府工務局大地工程處提供）

3. 白石湖吊橋
白石湖吊橋座落於白石湖休閒農業區內，全長有116公尺，一座無懸吊的纜繩吊橋橫跨大崙頭山及忠勇山谷間，附近的同心池5月也換上紫色「天使花」，再搭配心型的金露花，為白石湖形象增添浪漫意象，勢必再度成為情侶打卡點。

▲▼內湖白石湖休閒農業區。（圖／北市工務局提供）

▲內湖白石湖休閒農業區。（圖／臺北市政府工務局提供）

白石湖吊橋
地址：台北市內湖區碧山路24號

關鍵字： 台北市旅遊 金面山 白石湖 內湖旅遊 大溝溪

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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