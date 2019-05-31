搶先看！走進台灣最美公路　台東全新12大拍照打卡點超詳盡全攻略

▲在池上天堂路出現超好拍鞦韆。（圖／萬物糧倉大地慶典主辦單位提供）

記者蔡玟君／台東報導、攝影

從6月1日起到台東旅遊又有新亮點！水保局台東分局今年以「縱谷大地藝術季」為主題，邀請來自芬蘭、德國、土耳其、日本與台灣等共10位知名的環境藝術家駐村創作，沿著197縣道設計出全新12件大型戶外裝置藝術作品，成為全新拍照打卡亮點。《ETtoday新聞雲》搶先踏上197縣道，帶你走進12件藝術作品中，感受這場藝術與縱谷美景結合的全新美景。

▲12件全新藝術作品散落在197縣道上。（圖／記者蔡玟君攝）

走進最有台東味的197縣道 用藝術看見台灣最美公路

主辦單位表示，197縣道是最能感受台東美景的公路，沿途可看見梯田、稻浪，層層綠色山巒靜靜矗立在遠方，可說是台灣最美公路之一，靜謐氛圍與悠閒漫步調，讓人忘卻繁雜，更推薦能以單車旅遊方式，騎進197縣道內，細細感受沿途風景。

▲稻田間的鋼鐵稻草人。（圖／記者蔡玟君攝）

12件藝術作品由南至北主要分布在關山電光里、振興村、池上萬安村、天堂路、水利公園等地，作品或在稻田內，或隱身在校園中，或甚至是部落內的一片壁畫，每位藝術家親自觀察現場環境，甚至了解在地人文歷史背景，結合自己的創作特色，將環境與藝術結合，打造成一座座互動感十足又好拍的全新拍照打卡點。

旅客可以選擇搭乘火車至關山火車站或池上火車站，沿著197縣道與指標，與每一個全新藝術裝置合照。以下從關山開始，帶領讀者細看每一處作品美景。

從關山出發 全新12個拍照打卡點超詳盡介紹在這

▲關山電光里稻香小路秘境鋼鐵稻草人。（圖／萬物糧倉大地慶典主辦單位提供）

▲稻草人陪伴著稻田。（圖／記者蔡玟君攝）

1.關山電光里稻香小路秘境 作品：《陪伴》 創作藝術家：台灣 鋼雕藝術家鄭陽晟

有「黑手鋼雕藝術家」之稱的鄭陽晟，擅長利用鐵件創作藝術品。位於電光里的稻香小路秘境內，由於這裡可見大片田園景觀，因此鄭陽晟以稻田間最常出現的稻草人為靈感，設計出10座姿態各異的稻草人圍繞在稻田旁，當微風吹拂，鋼鐵稻草人甚至會隨著風轉動身軀。

▲鋼鐵稻草人可以用手觸碰。（圖／萬物糧倉大地慶典主辦單位提供）

之所以命名為《陪伴》，意味著這片稻田環境都會有他創作的稻草人陪伴，農民在照顧這片稻田時，也是一種陪伴，甚至旅客與稻草人的互動，也是一種陪伴，利用稻草人，展現出多樣化的陪伴型態，是這件作品最大的意義。

▲關山電光里電光天主堂的電光牛。（圖／萬物糧倉大地慶典主辦單位提供）

2.關山電光里電光天主堂 作品：《電光牛》 創作藝術家：台灣 雕塑家任大賢

走進電光部落內，台灣知名雕塑家任大賢在電光天主堂內，結合電光部落的環境地貌，以及大片稻田美景設計出《電光牛》藝術作品，也是12件作品內唯一擁有夜間點燈效果的藝術創作。

▲電光天主堂內的電光牛。（圖／記者蔡玟君攝）

任大賢希望透過電光牛展現農耕時期的意象，同時藉此媒介告訴大家我們都是自然的一部份，成為人與自然交流的媒介。而入夜後，2隻電光牛和一旁的燈屋則會利用夜間點燈，展現不一樣的美景，這樣的創作更深受天主堂喜愛。天主堂表示，希望這些藝術作品能一直留到聖誕節，之後可以利用裝飾讓藝術品展現聖誕氛圍。

地址：台灣台東縣關山鎮中興93號

▲站在梯田中的永恆的旅者。（圖／記者蔡玟君攝）

3池上鄉振興村振興梯田 作品：《永恆的旅者》 創作藝術家：日本 阿部乳坊

當來自日本的木雕藝術家阿部乳坊來到振興梯田，就為這片梯田美景深深著迷。阿部乳坊說，這裡讓他想起自己的故鄉－新潟，認為這裡的風景和新潟很相似，同時結合經常在稻田間起起落落的白鷺鷥，利用木雕創作出《永恆的旅者》。

▲透過永恆旅者的視角，你看見了什麼呢？（圖／記者蔡玟君攝）

《永恆的旅者》是所有作品中唯一無法完全靠近拍照的作品，穿著白衣白褲的旅人，站在稻田間，沿著旅人手指的方向看去，眼前就是美麗的振興梯田與縱谷景觀，透過作品，反思你覺得觀光是什麼？你是否應該要慢下、停下？來到這裡，拍照打卡不該是你唯一目的，順著永恆旅者的指間，眼前是微風中擺盪的稻浪梯田，遠方是菱格狀的綠色縱谷美景，慢下來，駐足，靜靜感受眼前難得的旅途風景。

▲振興國小後門的大型壁畫呈現阿美族傳說故事。（圖／記者蔡玟君攝）

4.池上鄉振興村振興國小 作品：振興壁畫 創作藝術家：土耳其 Fatih Kucuk

走進振興村內，就在振興國小後門、振興村活動中心外，來自土耳其的藝術家Fatih Kucuk結合阿美族的圖騰與傳說故事，創作出2幅大型能看到濃厚阿美族色彩的壁畫作品。

▲正在彩繪阿美族情人袋的土耳其藝術家Fatih Kucuk。（圖／記者蔡玟君攝）

Fatih Kucuk的創作特色就是堅持與當地人共同創作，從當地居民口中，他了解情人袋是阿美族獨有的文化特色，阿美族用情人袋來示愛與求愛，甚至在每年豐年祭中更有情人之夜，男男女女透過情人袋確認彼此心意，流傳至今。Fatih Kucuk因此將一整排低矮圍牆變身成情人袋，將阿美族象徵愛情的圖騰利用藍色、紅色、綠色等色彩繪於牆面，變成一幅愛情牆。

▲振興壁畫展現童趣與阿美族人文。（圖／記者蔡玟君攝）

而另一幅結合阿美族傳說故事的大型壁畫，則是透過與當地小朋友互動獲得靈感，可愛童趣的畫作，成為振興村內全新藝術亮點。

地址：台東縣池上鄉振興村6鄰36-1號

▲萬安國小內的重蛹作品。（圖／記者蔡玟君攝）

▲利用木頭與麻繩製作的重蛹。（圖／記者蔡玟君攝）

5.池上鄉萬安國小 作品：《重蛹》 創作藝術家：德國 Roger Rigorth

Roger Rigorth運用麻繩、木頭、鋼材，在萬安國小內兩樹之間打造出「重蛹」作品，水滴狀的重蛹纏繞在樹幹上，象徵兩種生命能量在交互流動、找到平衡，運用大量接近自然的材料，希望最後作品能被自然回收，同時，藉由藝術裝置進入校園，讓當地小朋友自然對藝術產生興趣，甚至能發掘自我潛能，也是此次縱谷大地藝術季將藝術裝置設置在校園內的目的之一。

▲利用布料與線打造的大型斗笠。（圖／記者蔡玟君攝）

6.池上鄉萬安國小 作品：《斗笠》 創作藝術家：德國 Jens Meyer

農民耕作時，為了遮陽都會帶上斗笠，獨特的造型讓來自德國的藝術家Jens Meyer為之驚艷，讓她決定在萬安國小內加碼再創作一座互動型的藝術作品《斗笠》。

Jens Meyer擅長用布料與紡織品創作，因此她利用白色線條與布料，在樹梢間創作一座大型斗笠，旅客可以實際走進斗笠內，在裡面乘涼、與作品互動，但隨著作品經過風吹日曬，白色斗笠會變色、甚至染上泥土，但Jens Meyer並不在意，因為這就是她想要的樣子，因為那就是大自然賦予的色彩。

▲能欣賞天堂路與稻浪的鞦韆。（圖／萬物糧倉大地慶典主辦單位提供）

7.池上鄉天堂路 作品：《自然療癒》 創作藝術家：台灣 撒部‧噶照

天堂路的路口處，現在多了一座天堂鞦韆，讓旅客可以坐在鞦韆上，欣賞眼前一望無際的池上金黃稻浪，廣闊無垠的大地美景，真的宛如置身天堂一般。

▲旅客可以直接坐上鞦韆拍照。（圖／萬物糧倉大地慶典主辦單位提供）

藝術家撒部‧噶照擅長漂流木雕塑，並結合原民文化與多元媒材製作藝術裝置，是當代重要的原民藝術家之一。這座自然療癒的天堂鞦韆，以海洋波浪的線性流動感呈現，同時又能看見漂流木上的紋理，但旅客必須注意的是，這座鞦韆雖開放乘坐，但不能前後擺盪。

▲洗衣亭也變身成藝術作品。（圖／記者蔡玟君攝）

8.池上鄉錦園洗衣亭（錦園田邊俱樂部） 作品：《洗滌的殿堂》 創作藝術家：德國 Jens Meyer

在池上早期，許多當地婦女都會聚集在溝渠洗衣、邊閒話家常，宛如田邊俱樂部一般，錦園洗衣亭是池上最具規模的公共洗衣亭，2層樓的建築甚至可以俯瞰池上平原風光。

▲透過藝術品與當地人文歷史結合，展現洗衣亭全新風貌。（圖／記者蔡玟君攝）

Jens Meyer希望透過創作品與洗衣亭結合，讓旅客走進洗衣亭內，了解過去池上農村生活同時，還能觀察布料反射溪水的光影變化，創造出全新的洗衣亭風貌。

▲池上水利公園出現大型水滴。（圖／記者蔡玟君攝）

9.池上水利公園 作品：《跑道上的水滴》 創作藝術家：芬蘭 Jaakko Pernu

透過水滴，芬蘭藝術家Jaakko Pernu希望喚醒旅客對於全球暖化與氣候變遷的關注。高約7.5公尺的水滴藝術裝置，運用約1000根台灣相思木打造而成，從水滴看去，就是卑南溪，透過作品，也希望讓旅客了解水資源的難能可貴。

▲大型水滴超好拍。（圖／萬物糧倉大地慶典主辦單位提供）

除了與跑道上的水滴合照，旅客甚至可以發揮巧思，運用錯位方法，拍出手捧水滴，或捏著水滴尖端的有趣景象，透過不同人的視角，詮釋這顆獨特的跑道上的水滴。

▲利用竹子與鐵，讓旅客可以聆聽水的歌聲。（圖／記者蔡玟君攝）

▲想聽水跳舞的歌聲，就來水利公園吧。（圖／記者蔡玟君攝）

10.池上水利公園 作品：《水跳舞的歌聲》 創作藝術家：台灣 尼誕‧達給伐歷

「水」對所有生命來說都是不可或缺的存在，台灣當代原民藝術家尼誕‧達給伐歷利用鐵與竹，在水利公園的廊道打造一座能聽水流歌聲的竹亭，透過一條延伸至溪水內的鐵器螺旋，藉著水流轉動螺旋，帶動一整排竹筒前面的木板，叮叮噹噹的敲打在竹筒上，讓每一位旅客來這裡都能聽到「水跳舞的歌聲」。

▲宛如一條溪水流線的竹子藝術。（圖／記者蔡玟君攝）

▲隨著風動，竹子還會叮叮噹噹作響。（圖／記者蔡玟君攝）

11.池上水利公園 作品：《在河之間》 創作藝術家：台灣 李蕢至

擅長運用自然素材創作的藝術家李蕢至，在水利公園的廊道上運用台東竹子打造一座大型竹製藝術品，利用竹子，製作成如河水流動的樣貌，沿著邊緣，掛上數十根長短不一的竹子，由於水利公園所在地理位置常有強風吹拂，藉著風動，讓竹子宛如鋼琴般產生叮叮噹噹的自然之音，也是這件在河之間的亮點。

▲在磚窯遺跡中飛翔的永恆旅者。（圖／記者蔡玟君攝）

12.池上萬安磚窯廠 作品：《永恆的旅者—如漂鳥般飛翔 》 創作藝術家：日本 阿部乳坊

萬安磚窯廠是一座61年歷始的紅磚窯遺蹟，佔地1.5甲，建於民國43年，極盛時期萬安窯每月產量高達36萬塊磚，後來在2003年當地發生規模6.6大地震，導致磚窯廠嚴重損毀，現在則成為當地重要的歷史遺跡。

▲喜愛廢墟風格的旅客一定要來萬安磚窯廠走一趟。（圖／記者蔡玟君攝）

阿部乳坊結合《漂鳥集》中的詩句：「燃燒中的木塊在火光中喊著說：『這是我的花朵，我的死亡！』」，在紅色磚窯場遺跡中打造飛翔的旅者，靜靜矗立在紅色磚窯殘壁中，成為獨特的廢墟風格拍照打卡點。

萬物糧倉大地慶典之縱谷大地藝術季

時間：2019年6月1日起至至10月13日為止

活動官網：http://www.pioneeringeastriftvalleygranaryfestivities.com.tw/

12件藝術作品拍照打卡地圖