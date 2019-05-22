旅遊補助攻略！台灣「6大路線玩法」北中南東＋離島一次玩透透

▲春遊補助專案持續到6月份，各地集結人文特色與美食規劃一系列活動，吸引遊客踩點享美食。（圖／ETtoday新聞雲資料照）



生活中心／綜合報導

交通部觀光局推動全台「春遊補助」專案，主打自由行每房每晚折抵500元、團客每人每晚500元，北、中、南、東四區以及及離島各縣市火力全開，連結地方人文特色與自然美景，規劃一系列多元豐富的行程，同時祭出好康優惠，希望帶動更多觀光人潮。不過，全台22個縣市都是寶，該怎麼計畫週末的輕旅行呢？《ETtoday新聞雲》整理六大方針，從漁村海景、縱谷山巒一路玩到老街小鎮，人氣打卡景點，行程令人蠢蠢欲動想立刻出發，遊覽台灣各地之美。





▲基隆八斗子車站景色清幽，壯麗海景媲美多良車站。（圖／台鐵提供）

1.攀山涉水接地氣 忘憂派的扎實之旅

都市裏的人，長期處在緊湊步調的生活圈當中，難免對環境生態有些陌生，你多久沒聽見大海的呼喚，用肌膚感受陽光撫過的痕跡呢？北台灣最復古的港都「基隆」美食美景數不盡，除了有現撈生猛的活海鮮，可以祭五臟廟，重新開放的和平島公園、潮境公園及八斗子望幽谷，新舊交融的氣氛每到週末都吸引人潮駐足，把地景藝術和自然美景拍好拍滿！

▲▼沿著步道前進基隆望幽谷，視野遼闊是許多網美熱愛打卡的地方；「南投螢火蟲季」夜市夏天最熱門的盛事。（圖／ETtoday新聞雲資料照）







接地氣的腳步繼續往山林裏探險，新秘境之一的「台中大坑步道」，興建一座相思樹的觀景平台，讓遊客視野全開能夠360度眺望城市輪廓，如果常常處於高壓中，趁機大口呼吸天然芬多精。

想要享受滿坑滿谷的點點星光，不能錯過「南投螢火蟲季」串連縣內4大營區，有2天1夜賽德克文化技藝遊程，妖怪村、杉林溪等地配搭導覽，深入台灣之肺的衫林溪、溪頭妖怪村等，無論是親子客、閨密團都能在山水間享受難得放鬆的腳程。





2.夏季賞花路徑 網美閨密的打卡勝地

正值油桐花盛開的時節，滿山遍野的五月雪大爆發，遊客最愛撿散落的花瓣排列成愛心環狀，療癒的打卡道具，讓網美們拿起相機，拍到欲罷不能！除了參加「桃園桐花祭」體驗客家庄的華麗派對，新竹、苗栗一帶野生桐花茂密盛開，各個山頭冒出白靄靄的「花雪」美不勝收，隨意取景特寫，宛如置身夢幻仙境。





▲▲竹子湖的繡球花季，大片藍紫花海十分浪漫。（圖／翻攝自高家繡球花田粉絲專頁）



說到花，初夏限定的「竹子湖繡球花季」一顆顆夢幻爆棚的繡球花，品種花色多達6～8種，搭乘花季專車一路上陽明山群，悠遊徜徉在大片藍紫花海中，每年吸引許多新人到訪拍攝婚紗照，放下壓力和浮躁的心，還可欣賞周圍梯田、花牆等豐富樣貌，體驗童話故事般的森林度假。



3.漫遊老街小鎮 經典台味小吃收服味蕾

想要治癒急躁病！告別快快快的「速時文化」來趟老街慢活輕旅行就對了。彰化有不少觀光工廠與特色小吃，其中「鹿港」濃濃的古樸小鎮氣質，讓藝術攝影師格外熱愛這個地方，村里集結文創小店、藝術工坊和手工藝品等，一旁的日式木造建築混搭紅色磚瓦，彷彿穿梭在50年代的老街窄巷，品嚐有名的蚵仔煎、麵線糊與肉圓。





▲鹿港老街是許多文青熱愛閒逛的地方，巷弄間有許多傳統紅磚建築。（圖／光觀局提供）



最南端的「台東熱氣球嘉年華」將有8場光雕音樂，夜晚還能觀賞最美麗的星空，慢活步調也是都市人最嚮往的生活模式，有解憂餐桌之稱的「慢食節」把濃酒烈酒入菜或烘焙，創造各種風土滋味，讓遊客慢慢品嚐：繞一圈往北部探索，新竹活動同樣多采多姿，有南寮端午龍舟比賽、港南運河滑步車比賽、青草湖的立式划槳，滿足吃貨們的「舊城好食祭」好吃好玩，新竹有名的米粉、貢丸伴手禮買到爽，年輕人必逛的還有這一處，夜晚的東門市場變身華麗餐飲店，從市井小吃、泰式越式到調酒咖啡，融合地方文化的異國料理，收服你的味蕾。

▲文化重鎮還有「台南」人來人來的府城，殖民文化豐富，有著隱隱發光的內涵。（圖／取自Tripbaa趣吧！達人帶路）

4.一日文青小旅行 藏身鬧市的藝文巡禮

想要感受山城深厚的人文底蘊，新竹北埔是台灣古蹟密度最高的地方，從清朝到抗日期間有著濃厚的拓荒史，處處暗藏驚喜，邊走邊長知識的「北埔文青走讀」融合文學、茶農、紀實攝影與老街老宅，遊客可以親手磨擂茶配麻糬，度過悠閒假期；文化重鎮還有「台南」人來人來的府城，有著隱隱發光的內涵，豐富殖民文化的赤崁樓、安平古堡、樹屋以及百年歷史的台南孔廟，小巷弄裡的美食小吃臥虎藏龍，全家到小都能玩得不亦樂乎。

苗栗18鄉鎮也是文青們找尋靈感的泉源地，像是紅棗故鄉「公館」能夠騎著腳踏車環繞沿山道，品嚐道地梅干菜、賞陶藝，路線循序大湖溫泉、獅潭仙草冰、通霄海岸到三義木雕等，約好友一起巡禮特色小鎮，感受客庄親切熱情的在地文化。





▲離島旅遊也是台灣人最愛的行程之一。（圖／取自澎湖國際海上花火節臉書專頁）

5.離島冒險王 2019年最夯的花火節

想起美麗的沙灘島嶼，澎湖知名景點七美島雙心石滬一樣是人氣地標，近期的「天堂路」是荒廢已久的舊碼頭，新秘境一曝光天天人潮踴躍，水上步道延伸過去就是清澈蔚藍的海水，同時感受到陽光與海風吹拂雙臉的溫度，另外，年度「花火節」親子客、畢業旅行團安排四天三夜，好好體驗豐富刺激的活動，夜釣小管、欣賞藍洞與玄武岩地形，離島知名地標通通一次收藏。





▲馬祖西莒田沃村藍眼淚。（圖／ETtoday新聞雲資料照）



另外，金門賞鳥廊道，近距離的觀看到數以千隻的夏日候鳥「栗喉蜂虎」深入各個戰地秘境，馬祖的「藍眼淚」藍眼淚由一種夜光蟲形成，當受到自然風或海浪的擾動，變會形成夢幻景象，帶來耀眼的視覺感動。



6.跨越舒適圈 點燃運動細胞的熱血旅程

路跑、健行、自行車競賽也漸漸變成全民的時尚運動，全台各地的補助專案，同步規會與運動相關的行程，讓遊客的運動魂可以徹底大激發！無論你是老手還是躍躍欲試的菜鳥，跨出舒適圈，身體力行感受不同以往的旅遊觀感，讓身心靈大膽奔馳，大型盛會：高雄那瑪夏水蜜桃千人路跑、新竹青草湖sup水上嘉年華、新豐滑龍舟競賽等，如果不想太勞累，還可騎乘最新潮的電動車，來場追風小旅行。



全台灣春遊補助活動，多個縣市加碼各項優惠，補助額度持續在每周更新公布！用旅遊重新調整煩雜的生活步調，選一個想去的地方，細細品味當地的風俗民情，提前預訂做好準備，邀約親朋好友一起拓展視野，留下難忘的人生經驗。

(交通部觀光局廣告)

