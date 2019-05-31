響應「6/3世界自行車日」！精選雙北騎乘路線 還能抽單車

▲騎單車迎河濱吹風是生活中一大確幸。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／綜合報導

騎單車迎河濱晃悠、穿梭大街小巷是生活中一大確幸！聯合國在2018年宣布6月3日為「世界自行車日」（World Bicycle Day），台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣市均響應盛事，目前6月2日「東北角自行車日」報名已額滿，但民眾仍可騎乘在景緻宜人的東北角環狀線，順道欣賞一年一度的福隆國際沙雕藝術季。

▲2019福隆國際沙雕藝術季。（圖／記者彭懷玉攝）

東北角風景管理處舉辦的「2019世界自行車日」路線可從福隆火車站出發，經過舊草嶺隧道、石城觀景台、環狀自行車道、萊萊海蝕平台、三貂角、馬崗、卯澳漁村、 四角窟，約有20公里騎行，沿途將東北角獨特風光和特色漁村收進眼底。

▲舊草嶺隧道。（圖／翻攝自東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處網站）

6月2日另一場「綠色騎蹟、世界同行」活動，自新北市政府市民廣場出發，沿縣民大道、萬板路進入江翠水門，順著河濱自行車道至永福橋，再來到自來水博物館、台大椰林大道、信義路，最後於台北市政府東門廣場劃下終點，全程18.4公里。現場還有集章抽獎、闖關，活動將抽出大獎自行車1台。

▲YouBike眾多租借據點讓民眾更容易親近各大河濱公園。（圖／記者彭懷玉攝）

新北市政府表示，無論是八里左岸，還是淡水金色水岸，或是大漢溪、新店溪的左右岸，透過200公里的河濱自行車道，可以悠遊體驗自然風景、古蹟老街及水岸公園。交通局表示，新北市正全力串接河濱與市區自行車道，讓全市總長600公里的自行車道發揮最大效益，再搭配全國規模最大的YouBike服務網，打造自行車友善環境。

▲八里左岸廢棄漁船的身影。（圖／記者彭懷玉攝）

台北市的部分，則將「世界自行車日」結合「單車通勤日 請你喝咖啡活動」，每週五於特定時間、地點提供免費飲料給單車通勤的民眾，除了改善都市的交通，更將自行車文化融入日常生活。台北市交通局表示，微笑單車也共同響應世界自行車日，於6月1日至6月3日期間，在全台任一YouBike場站借騎YouBike，就有機會抽中自行車或其他獎品。