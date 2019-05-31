ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

響應「6/3世界自行車日」！精選雙北騎乘路線 還能抽單車

ETtoday旅遊雲

▲河濱公園,youbike,八里。（圖／記者彭懷玉攝）

▲騎單車迎河濱吹風是生活中一大確幸。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／綜合報導

騎單車迎河濱晃悠、穿梭大街小巷是生活中一大確幸！聯合國在2018年宣布6月3日為「世界自行車日」（World Bicycle Day），台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣市均響應盛事，目前6月2日「東北角自行車日」報名已額滿，但民眾仍可騎乘在景緻宜人的東北角環狀線，順道欣賞一年一度的福隆國際沙雕藝術季。

▲2019福隆國際沙雕藝術季。（圖／記者彭懷玉攝）

▲2019福隆國際沙雕藝術季。（圖／記者彭懷玉攝）

東北角風景管理處舉辦的「2019世界自行車日」路線可從福隆火車站出發，經過舊草嶺隧道、石城觀景台、環狀自行車道、萊萊海蝕平台、三貂角、馬崗、卯澳漁村、 四角窟，約有20公里騎行，沿途將東北角獨特風光和特色漁村收進眼底。

舊草嶺隧道。（圖／翻攝自東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處網站）

▲舊草嶺隧道。（圖／翻攝自東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處網站）

6月2日另一場「綠色騎蹟、世界同行」活動，自新北市政府市民廣場出發，沿縣民大道、萬板路進入江翠水門，順著河濱自行車道至永福橋，再來到自來水博物館、台大椰林大道、信義路，最後於台北市政府東門廣場劃下終點，全程18.4公里。現場還有集章抽獎、闖關，活動將抽出大獎自行車1台。

▲河濱公園,youbike,八里。（圖／記者彭懷玉攝）

▲YouBike眾多租借據點讓民眾更容易親近各大河濱公園。（圖／記者彭懷玉攝）

新北市政府表示，無論是八里左岸，還是淡水金色水岸，或是大漢溪、新店溪的左右岸，透過200公里的河濱自行車道，可以悠遊體驗自然風景、古蹟老街及水岸公園。交通局表示，新北市正全力串接河濱與市區自行車道，讓全市總長600公里的自行車道發揮最大效益，再搭配全國規模最大的YouBike服務網，打造自行車友善環境。

▲河濱公園,youbike,八里。（圖／記者彭懷玉攝）

▲八里左岸廢棄漁船的身影。（圖／記者彭懷玉攝）

台北市的部分，則將「世界自行車日」結合「單車通勤日 請你喝咖啡活動」，每週五於特定時間、地點提供免費飲料給單車通勤的民眾，除了改善都市的交通，更將自行車文化融入日常生活。台北市交通局表示，微笑單車也共同響應世界自行車日，於6月1日至6月3日期間，在全台任一YouBike場站借騎YouBike，就有機會抽中自行車或其他獎品。

關鍵字： 新北市旅遊 台北市旅遊 2019世界自行車日 熱血行腳

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

北台灣「忘憂森林」在新竹！

祥富水產6/3進駐新光台南西門店

必吃金黃薯餅！高雄飄香30年早午餐

沒訂位吃不到！板橋鮮甜砂鍋鮑魚粥

六福萬怡酒店把楊枝甘露變成玉米

慶開幕　秧悅千禧酒店住一晚送一晚

台中15元肉粽早上5點排才買得到

桃園蘆竹也有「小鹿斑比大觀園」

大師兄銷魂麵舖將前進台中設點

中壢30年冰店　剉冰5種料只要40元

熱門行程

最新新聞更多

精選「雙北騎乘路線」任你玩！

台南人氣沙茶火鍋店推出咖哩新湯底

加麵免費！新莊拉麵店每日限量80碗

「桃園機場2處觀景台」年底開放

超人氣鬆軟「日式貝果」直送你家

台中麻辣水煮牛、香麻木桶魚超過癮

大師兄銷魂麵舖將前進台中設點

6/1起10大影響荷包新措施上路

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366