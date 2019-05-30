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3年半死50隻貓！日本知名貓咖啡MOCHA爆貓瘟　業者聯合抵制

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▲▼日本貓咖啡廳MOCHA。（圖／翻攝自MOCHA官網）

▲日本知名貓咖啡廳MOCHA被其他業者聯合抵制。（圖／翻攝自MOCHA官網）

旅遊中心／綜合報導

愛貓一族近日到東京玩注意，東京一間貓園咖啡廳在臉書專頁指出，曾因貓瘟疫情3年半內死掉50隻貓的日本知名連鎖貓咖啡廳「MOCHA」，今年年初又再度開新分店，有鑑於之前的貓瘟疫情，目前東京內多間貓咖啡廳已經聯合抵制該咖啡廳，同時拒絕曾經去過MOCHA咖啡廳的旅客入內。

目前在日本共有15間分店的貓咖啡廳「MOCHA」大有名氣，但在2018年因為員工在Twitter爆料，指出店內貓咪染上「貓泛白血球減少症」（FPLV）陸續死亡，且由於疏於管理，在過去3年半內已有50隻貓咪死亡，由於該爆料在Twitter大量擴散，更引起日本媒體大量報導，在負評如潮下，讓MOCHA出面道歉，更一度全國分店暫停營業，新開店計畫也因此中斷。

▲▼日本貓咖啡廳業者抵制MOCHA。（圖／翻攝自猫カフェ【浅草ねこ園】臉書專頁）▲▼日本貓咖啡廳業者抵制MOCHA。（圖／翻攝自猫カフェ【浅草ねこ園】臉書專頁）

▲日本貓咖啡廳業者發出日文與英文公告抵制MOCHA。（圖／翻攝自猫カフェ【浅草ねこ園】臉書專頁

今年2月底MOCHA貓咖啡廳在涉谷公園通開了全新分店，再次引起其他貓咖啡廳業者注意，同時更發出公告，雖然MOCHA在去年報導之後已有改善，但由於過去爆發貓瘟的導火線MOCHA立川店在開幕10天後即爆發，加上從今年1月起，多間貓咖啡廳業者決定聯合抵制，同時拒絕曾去過MOCHA的旅客進入店中，近日若是計畫前往東京旅遊，打算前往貓咖啡廳可要多加留意。

所謂「貓泛白血球減少症」（FPLV）是利用糞便作為傳染媒介，感染力強，雖然對人類沒有危害，但對貓咪來說卻有極高致死率，潛伏期4至5天後才會爆發，因此若是在貓咪較多的貓咖啡廳，更容易造成大量貓隻感染。

關鍵字： 貓咖啡廳 MOCHA 東京旅遊 日本旅遊 日韓風

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