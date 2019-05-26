在輕微擺盪間看海放空　全台5處絕美海景鞦韆懶人包

▲項鍊海岸工作室。（圖／IG@aimeechi提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

台灣四面擁有絕美海景，到海邊除了踏浪放空，各地業者與民眾更發揮創意，利用在地建材，或利用巧思，打造出一座座海景鞦韆，讓人在微微擺盪中看海放空，本篇就整理出全台5處美麗的海景鞦韆，不妨前往體驗吧！

▲台南漁光島。（圖／IG@acebh520提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

台南 漁光島

台南漁光島現在已經成為南台灣的藝術之島，利用海天一色，在島上設置許多大型藝術裝置，其中一座利用竹子打造的簡約古樸盪鞦韆，坐在上頭輕輕擺盪，看著眼前蔚藍大海，或夕陽西沉，都超級享受，島上許多藝術裝置，也讓漁光島成為台南現在必去景點。

地址：台南市安平區漁光路114號

▲愛琴海岸海景咖啡餐廳。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

屏東 愛琴海岸海景咖啡餐廳

愛琴海岸海景咖啡餐廳如其名，運用地理優勢與巧思，淋漓盡致的打造南台灣小希臘。純白色拱型建築、月亮鞦韆、米白色帳篷，勾勒出愛琴海的無限想像，低消100元，就能換個異國渡假夢。其中白色的月亮鞦韆，面向的就是大海，搭配周邊白色建築，彷彿置身在小希臘一般，除了海景鞦韆，店家打造了小型的步道，從正面看去，橋梁筆直入海，宛如置身一場藍色海洋夢境，成為屏東熱門去處

地址：屏東縣枋山鄉中山路三段37號

營業時間：10:00-20:00

▲宜蘭廍後社區 海景鞦韆。（圖／徐酸酸的跑跳人生）

宜蘭 廍後社區

位在宜蘭壯圍鄉的廍後社區，鄰近靠海處就是一座大型沙丘，隨著海浪拍打，每每有許多漂流木隨著浪花拍打上岸，以漂流木藝術裝置聞名的廍後社區，就撿拾漂流木，在沙灘打造一座海景鞦韆。旅客可以直接坐上鞦韆盡情拍照，在海的另一端，就是美麗的龜山島，成為宜蘭新興景點，但旅客必須注意的是，由於冬天受到東北季風影響，每年11月至3月不會開放。



地址：宜蘭壯圍鄉廍後社區

▲項鍊海岸工作室月亮鞦韆。（圖／IG@aimeechi提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

花蓮 項鍊海岸工作室

位於花蓮石梯坪附近，藏著一座被稱為全台最美的「鞦韆」，坐落在翠綠草地，一旁就是大海，放眼望去海天一線的景致讓人著迷。原來這座鞦韆是由項鍊海岸藝術工作室打造，園區裡不僅建築、藝術裝置超有特色，還同時提供咖啡廳、露營住宿，依海而生。

地址：花蓮縣豐濱鄉石梯坪53-1號

門票：入園拍照有低消限制

▲ 花蓮新社梯田鞦韆藝術裝置。（圖／雨立今=霠提供提供）

花蓮 新社梯田

新社的梯田一年四季都有不同的美景，來這裡欣賞稻海之餘，這裡也設置許多藝術裝置，其中童話風格的盪鞦韆，更是最醒目的一景，即使只是從公路經過也立刻抓住所有人的目光，現在則吸引越來越多旅客前往拍照，成為花蓮熱門打卡點之一。

地址：花蓮縣豐濱鄉新社村42號（旁邊）