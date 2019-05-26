把握好天氣來野餐！精選「台北10處野餐地」徜徉假日午後

▲華山後方整片大草皮，每到假日吸引許多人在樹下野餐。（圖／記者湯興漢攝）

旅遊中心／綜合報導

微涼舒爽的初夏午後，別在家發懶看電視，趁著好天氣帶野餐墊到公園野餐吧！《ETtoday新聞雲》搜羅台北市10處野餐地點，有可以恣意奔跑的大草皮，有的能欣賞湖光山色、騎單車或逛逛手創市集，趁著不太曬又沒下雨的現在，趕緊揪三五好友出動吧。

▲華山大草皮。（圖／翻攝自華山1914文化創意產業園區粉絲專頁）

1.華山大草皮

華山1914文創園區不只文青愛去，更是假日熱門景點，除了假日有手作市集，展覽空間、電影院、餐廳、咖啡廳樣樣不缺，後方整片大草皮，每到假日吸引許多人在樹下野餐。此外，在林森北路和市民大道交叉處有一座專為寵物設計的狗公園，讓毛小孩也能開心奔跑。

華山大草皮

地址：台北市八德路一段1號

2. 大湖公園

假日不想人擠人，往內湖走就對了！大湖公園內有座白鷺湖，還有一座仿古「水榭歌臺」佇立水中的錦帶橋，可瀏覽湖光山色的景緻，帶張野餐墊和小點心，和家人朋友享受愜意的假日午後。

大湖公園

地址：台北市內湖區成功路五段31號

▲大湖公園錦帶橋。（圖／翻攝自319.com.tw）

3. 大佳河濱公園

大佳河濱公園位於中山區中山橋和大直橋之間，是基隆河截彎取直後，經市政府開發建設而成的都會型綠化公園。面積廣大，進入園區是一大片一望無際的廣闊草園，還可以遙望美麗華的摩天輪，每年都有不少野餐、音樂會等活動在此舉行，停車方便，也可搭乘捷運公車到達。

▲大佳河濱公園是許多野餐活動首選地。（圖／翻攝自台北旅遊網）

4. 大安森林公園

大安森林公園地處市中心，內部密植花草、觀葉植物，往公園南側為佛像雕塑區及竹林區，中央則有一大型音樂台可提供藝文表演，此區周邊亦為園內無障礙休閒區，適合踏青散步。公園內綠意盎然，被稱為「台北市之肺」，除有活動廣場、公共自行車、露天音樂台、兒童遊戲區、涼亭休憩區…等多樣遊憩設施外，大片綠地和林蔭更成了野餐好去處。

大安森林公園

地址：台北市新生南路二段1號

▲大安森林公園交通便利。（圖／記者屠惠剛攝）

5. 花博公園

花博公園園區包含圓山園區、美術園區與新生園區，博覽會後保留了立體植栽花牆、造型花牆、地景花海、精緻花卉及果樹園區等展示區域，一大片的公園綠地更是許多人假日休閒的首選，搭捷運到圓山站後，步行10分鐘即可到達的新生公園，提供旅人悠閒放空去處！



花博公園（新生園區）

地址：台北市中山區新生北路三段105號

▲花博公園週末時常有市集可以逛。（圖／北市工務局提供）

6. 美堤河濱公園

連續三年獲選為「TLC 臺北野餐日」舉辦場地的美堤河濱公園，位在蜿蜒的基隆河畔，擁有大片翠綠的綠地，河道、綠地、藍天勾勒出絕美畫面，讓市民享受都會區難得的綠地草原時光。

美堤河濱公園

地址：台北市中山區基隆河基16號水門

▲綠意盎然的美堤河濱公園。（圖／台北市政府提供）

7. 內湖大溝溪親水公園

搭捷運不容易到，堪稱是北市綠意秘境，但近來大溝溪親水公園名氣愈來愈響亮，最大亮點不外乎超大綠草皮與河岸親水空間，一邊野餐還可以在冰涼的溪水泡腳消暑，超適合闔家大小前來野餐、玩水。

大溝溪親水公園

地址：台北市內湖區大湖山莊街底與243巷交叉口

▲台北內湖大溝溪親水公園。（圖／P&K 玩樂日記臉書粉絲團提供）

8. 內湖運動公園

同樣位於內湖區的內湖運動公園，地點隱密不好找，但除了無邊無際的大草原之外，還能目睹飛機從天呼嘯而過的滋味，公園內有沙坑，還可以玩水、溜滑梯，是台北人假日休閒的首選之一。

內湖運動公園

地址：台北市內湖區舊宗路二段2號114 號

▲內湖運動公園有很多飛機飛過。（圖／台北市工務局提供）

9. 原住民文化主題公園

不只有秋冬會變色的落羽松林，位在故宮對面的原住民文化主題公園，其內也有草地可以野餐，參觀完故宮，不妨到原民公園沿湖漫遊一下，讓湖水和綠意樹林療癒心靈。

原住民文化主題公園

地址：台北市士林區至善路二段282號(對面)

▲原住民文化主題公園。（圖／IG@annisannann提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

10. 天母運動公園

天母運動公園與新光三越、大葉高島屋相比鄰，園內設有溜冰場、沙坑及遊戲場等設施，還有廣闊草坪，提供市民野餐、踢球去處，天黑後，也可移動腳步到百貨內用餐，順便逛街備足下週生活補給。

天母運動公園

地址：台北市士林區忠誠路2段77號

▲野餐同時也是毛小孩放風的好機會。（圖／記者林敬旻攝）

