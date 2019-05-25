ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

台中福壽山魯冰花海正美！看七彩棒棒糖插在山坡上、住蘋果屋露營

ETtoday旅遊雲

▲福壽山農場蘋果屋露營區曝光。（圖／福壽山農場提供）

▲福壽山農場魯冰花海。（圖／福壽山農場提供）

旅遊中心／綜合報導

四季皆擁有夢幻美景的台中「福壽山農場」，每年夏日最受歡迎的魯冰花海，現在已進入最美時刻，繽紛的魯冰花海在陽光下散發七彩色澤，只屬於夏天的美麗花海，現在前往欣賞正是好時機。

▲福壽山農場紫藤花進入盛開期。（圖／翻攝自福壽山農場官網，以下皆同）

▲福壽山農場魯冰花宛如棒棒糖般。（圖／翻攝自福壽山農場官網）

▲福壽山農場紫藤花進入盛開期。（圖／翻攝自福壽山農場官網，以下皆同）

▲福壽山農場魯冰花進入盛開期。（圖／翻攝自福壽山農場官網）

福壽山農場位於合歡山與雪山群峰間，海拔2000多公尺高，群山圍繞環境清幽，除了秋天追楓、春天賞櫻，每到春夏之際更是百花爭奇鬥艷，五月份福壽山農場上開滿了蘋果花，入住福壽館，起床就能聞到淡淡花香，小巧可愛的蘋果花朵就在風中搖曳。

▲福壽山農場蘋果屋露營區曝光。（圖／福壽山農場提供）

▲福壽山農場蘋果屋露營區。（圖／福壽山農場提供）

想到福壽山農場欣賞魯冰花，最推薦的賞花地點就是鴛鴦湖觀雪亭，一株株七彩繽紛的魯冰花宛如棒棒糖般，沿著山坡面一路向下蔓延，就能拍下仙氣十足的美照。

▲福壽山農場蘋果屋露營區曝光。（圖／福壽山農場提供）

▲福壽山農場蘋果屋露營區。（圖／福壽山農場提供）

此外，福壽山農場也是國內最大的蘋果產區，共種植1萬多棵蘋果樹，因此農場更突發奇想，在農場露營區最新打造了18座「蘋果造型露營屋」，旅客來到這裡除了可以親自採蘋果之外，只要自己攜帶沙發和盥洗用具，就能夠體驗住在蘋果裡的樂趣。

地址：台中市和平區梨山里福壽路29號
電話：04－2598-9202
 

關鍵字： 福壽山農場 魯冰花 賞花旅遊 台中旅遊 露營旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

全台首家柯南主題餐廳6/6開幕

台灣唯一開車「到不了的車站」在這

2019花蓮六十石山金針花季8/3開跑

來自日本的膠原蛋白牛奶冰

必點小籠湯包！北屯超人氣早餐店

高雄史努比城市探險7大亮點

台南30年人氣蔥肉餅 餅酥肉香蔥多

入住澎湖最好玩飯店轎車免費開24hr

加拿大夢幻城堡住宿清單曝光！

現在就能賞楓！太平山一日遊提案

熱門行程

最新新聞更多

沖繩單軌電車全新4車站10月開通

衝綠島！交通、景點、美食懶人包

澎湖海上新玩法！搭帆船海上看夕陽

40年老店金獅樓港點推車仍穿梭中

走進深海！澎湖水族館重新開幕

台中福壽山農場魯冰花海正美

現在就能賞楓！太平山一日遊提案

走進「小時代」電影取景地！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366