台中福壽山魯冰花海正美！看七彩棒棒糖插在山坡上、住蘋果屋露營

▲福壽山農場魯冰花海。（圖／福壽山農場提供）

旅遊中心／綜合報導

四季皆擁有夢幻美景的台中「福壽山農場」，每年夏日最受歡迎的魯冰花海，現在已進入最美時刻，繽紛的魯冰花海在陽光下散發七彩色澤，只屬於夏天的美麗花海，現在前往欣賞正是好時機。

▲福壽山農場魯冰花宛如棒棒糖般。（圖／翻攝自福壽山農場官網）

▲福壽山農場魯冰花進入盛開期。（圖／翻攝自福壽山農場官網）

福壽山農場位於合歡山與雪山群峰間，海拔2000多公尺高，群山圍繞環境清幽，除了秋天追楓、春天賞櫻，每到春夏之際更是百花爭奇鬥艷，五月份福壽山農場上開滿了蘋果花，入住福壽館，起床就能聞到淡淡花香，小巧可愛的蘋果花朵就在風中搖曳。

▲福壽山農場蘋果屋露營區。（圖／福壽山農場提供）

想到福壽山農場欣賞魯冰花，最推薦的賞花地點就是鴛鴦湖觀雪亭，一株株七彩繽紛的魯冰花宛如棒棒糖般，沿著山坡面一路向下蔓延，就能拍下仙氣十足的美照。

▲福壽山農場蘋果屋露營區。（圖／福壽山農場提供）

此外，福壽山農場也是國內最大的蘋果產區，共種植1萬多棵蘋果樹，因此農場更突發奇想，在農場露營區最新打造了18座「蘋果造型露營屋」，旅客來到這裡除了可以親自採蘋果之外，只要自己攜帶沙發和盥洗用具，就能夠體驗住在蘋果裡的樂趣。

地址：台中市和平區梨山里福壽路29號

電話：04－2598-9202

