別帶彩色大背包！去巴黎玩「必知5件事」...還要必備5單字

點評：親臉頰要記得先讓法國人親！

▲巴黎塞納河。（圖／SeaBubbles粉絲頁）

文／麗塔

巴黎，是每個人一生中都想造訪的浪漫城市。巴黎每年接收了上千萬的旅客，對旅客而言，除了觀光購物之外，也應該趁這個機會多多學習巴黎的文化，也因此行前功課顯得更加重要。對此，康提納德網站就整理拜訪巴黎前應該要知道的5件事，可以幫助旅客更加認識巴黎的文化。

1.打招呼



巴黎人習慣看到人就講” bonjour”，這不只是朋友間的打招呼，包括進入餐廳時看到服務生、或是進到電梯等等，都應該要把這個招呼語掛在嘴上；到了晚上的時候，可以改說”bonsoir”。

▲” bonjour”不管在任何時候都很適合用來打招呼。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



2.親臉頰



輕親臉頰是法國的社交禮儀，不過主要是在女性、或是女性與男性之間，男性之間則多是以握手代替，除非兩人是非常親近的朋友；親臉頰時，可以先由法國人開始，因為亞洲人沒有這個習慣，通常會有點尷尬。

3.穿著



法國人對於穿著相當在意，他們喜歡低調有型的穿著，像是簡單的上衣搭配窄牛仔褲、舒適的帆布鞋和圍巾等等。其他像是大件的T-shirt、短褲、棒球帽或是夾腳拖等等穿著在巴黎穿會有點奇怪，甚至像是五顏六色的超大背包，一眼就會被認出你是觀光客。

▲揹著彩色的大背包很顯眼，一眼就可以看出你是觀光客。（示意圖／達志影像）



4.城市移動



巴黎市區的地鐵交通非常發達，因此建議旅客可多多利用地鐵移動，每一條線上都有知名景點。

▲巴黎地鐵很方便，幾乎每條線上都有知名景點，圖中為巴黎聖母院。（圖／記者黃凱翊攝）



5.必備的單字



Bonjour－你好

Au revoir－再見

Merci－謝謝

s'il vous plait－請

l’addition－帳單

正確發音可以上網聽。

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