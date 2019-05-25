療癒小熊鍋在沙鹿！麻辣鴨血超下飯　還有「海鮮自由配」



▲沙鹿也有超療癒泡湯小熊鍋！（圖／《柚香魚子醬的蹦蹦跳跳》提供，以下皆同，請勿任意翻攝）

記者蔡雅丞／綜合報導

台灣人愛吃火鍋，從平價小火鍋到高價精緻鍋物都有，業者為了在競爭激烈的環境中抓住客人的味蕾，便開始從食材上面發揮創意及巧思。這家位於沙鹿的「覓鍋物」，除了有新鮮海鮮和肉品，還能客製化小熊樣子的高湯，讓客人吃的開心，也看得相當療癒。





▲大片玻璃，燈光明亮。



店址在台中市沙鹿區東英路和北勢東路的交叉口，鄰近靜宜大學，旁邊還設有免費停車站非常方便。店內環境採用高挑設計，使店面視野看起來更為寬敞。位子不少，加上桌子之間有保持距離，適合全家大小或朋友一同聚餐。





▲麻辣鴨血超入味



部落客《柚香魚子醬的蹦蹦跳跳》提到鴨血本身孔洞細密，吃起來Q彈滑嫩，麻辣嗆味相當下飯。而「覓鍋物」除了套餐有副食可以選擇之外，也提供白飯吃到飽，相當於有兩項副食，讓大食客也能滿足不用擔心。





▲肉盤份量不少。



肉品部分提供牛、豬、鴨三種，分為單點和套餐，套餐最低只要269起！想享受高級肉質的朋友，也有美國無骨牛小排和西班牙比利豬梅花可以選擇。此外，店家也提供「海鮮自由配」，想吃甚麼海鮮都可以做組合，解決了每項都想吃、有選擇障礙的問題。

覓鍋物

地址：台中市沙鹿區東英路76巷120號

電話：04─26323698

營業時間：11：30～23：30

＊以上圖片皆由《柚香魚子醬的蹦蹦跳跳》授權提供，現有經營：粉絲團、部落格。