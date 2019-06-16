慢活西安！漫步在大唐不夜城感受古今交織的浪漫氣息

點評：大唐不夜城一定要白天晚上都看過><

▲西安大雁塔。（圖／記者謝璩安攝，以下皆同。）

記者謝璩安／西安報導、攝影

中國地大物博，來到陝西西安，除了到永興坊品嚐道地美食以外，好好漫步在街上感受濃厚的歷史氣息也是一大享受，特別是在西安城南區到處都能看到過去唐代的仿造建築，在這裡可以暫時離開現代生活的忙碌，就好像親身經歷了盛唐的繁華一樣。

▲位於西安城南的大慈恩寺，也是玄奘曾經到過的寺廟。

大雁塔在西安的城南區是代表地標的建築物，也是唐代歷史文化區的重要遺址之一，位置就在大慈恩寺內，因此也被稱為「慈恩寺塔」。大雁塔建於唐代永輝三年（西元652年），當年玄奘從天竺經過絲綢之路取經回到長安，為了保存帶回來的經卷和佛像修建了大雁塔，大雁塔也是現存最早、規模最大的唐代四方樓閣式磚塔。

▲大雁塔一共有七層，每層都有不同的收藏，登頂以後的景色更是美不勝收。

大雁塔塔身一共有七層，總高64.517公尺，第一層有古塔的基本常識介紹、中國名塔相片展，展示古代的佛塔起源和發展以及結構和分類、還有一個「玄奘取經跬步足跡石」，可以更深刻的感受當時玄奘取經跋山涉水的辛苦。第二層的塔室裡是一尊銅質鎏金的釋迦摩尼佛像，也是大雁塔的「定塔之寶」，兩側的塔壁上各是一幅文殊菩薩和一幅普賢菩薩的壁畫，以及許多唐代詩人來到大雁塔有感而發的詩句書法。

▲從光明堂方向看到的大雁塔。

第三層的塔室中是一個惟妙惟肖的大雁塔模型，模型依照和本體1：60的比例製作，除了大雁塔模型以外還有一個珍貴的「舍利子」，舍利子最早是指釋迦牟尼佛遺體火化後遺留的固體物，而大雁塔裡的舍利子是印度玄奘寺住持悟謙法師所贈。第四層供奉著兩片以梵文寫著的「貝葉經」，第五層陳列著釋迦摩尼的足跡碑，第六層則是唐代五位詩人的詩詞作品，到了第七層的塔頂上，除了室內有一個蓮花藻井以外，還可以到窗邊眺望四邊的景色，非常壯觀。

▲大慈恩寺中的塔林。

參觀完充滿佛教文化的大慈恩寺，就可以在傍晚到位在大雁塔旁的大唐不夜城散步，大唐不夜城是一條南北長有1500公尺的中央雕塑景觀步行街，北邊從玄奘廣場開始，南邊到唐城牆遺址公園為止，東西向以慈恩東西路貫穿，中間共有玄奘廣場、貞觀文化廣場和開元慶典廣場三個主題廣場，還有六個仿唐區和西安音樂廳、西安大劇院、曲江電影城及陝西藝術家展廊四大文化建築。

▲大唐不夜城中的中軸唐人街。

▲街道中間有很多中國風的公共藝術裝置。

中軸的景觀步道區由貞觀紀念碑和九座雕像貫穿，雕像以盛世帝王、歷史人物、英雄故事、經典藝術作品等等作為主題，比較著名的有萬國來朝雕塑以及武后行從雕塑，萬國來朝雕塑展示當時唐代經過貞觀之治和開元盛世以後，都城長安成為眾望所歸的聖朝，同時也是東西方文化交流的繁華之地。武后行從雕塑以唐代仕女畫家張萱的「皇后行從圖」為藍圖，中間被簇擁的就是武則天，位置擺在貞觀廣場和開源廣場之間，也象徵承先啟後的盛世。

▲中軸總共有不同主題的雕像九座。

貞觀文化廣場就是西安音樂廳、西安大劇院、曲江電影城和陝西藝術家展廊這四大文化建築的所在區域，目前也都還有在營業，比較特別的是，貞觀廣場的設計是立體式的，在中間主要路線的兩邊有四個下沉的小型廣場，而到了晚上會利用燈光或是視覺延伸的方式讓整個空間看起來更加立體，相當有趣。

▲貞觀文化廣場有四大標誌建築。

▲▼白天和晚上的太平洋影城。

白天的大唐不夜城是遊客比較少的時間段，這時候的整個區域都會不間斷地放著輕音樂，漫步在寬敞的街道上，可以好好地停下來看到清楚的雕塑和紀念碑介紹，相當愜意。到了晚上大唐不夜城會變得非常熱鬧，所有公共藝術都會打上燈光，四大建築物也會有不定時的燈光秀，而地面上還有很多互動式的設計，氣氛相較白天顯得更加活潑，同時在廣場上也會有駐唱、雜技的表演，吃飽飯到這裡散散步，看看表演，也是非常舒服又享受的消遣。

▲打上燈光的裝置藝術別有一番風味。

▲晚上定時會有花車遊行，非常有趣。







大雁塔（大慈恩寺）

地址：中國陕西省西安市雁塔区小寨商业街慈恩路1号

電話：+86 29 8552 7958



大唐不夜城

地址：中國陕西省西安市雁塔区曲江商圈雁塔南路