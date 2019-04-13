粉花瀑布綻放中　南投中興新村石斛蘭預計下週最美花期

▲南投中興新村石斛蘭花開了。（圖／攝影師《一起趴趴照》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



旅遊中心／綜合報導

又到了百花盛放的季節，位於南投中興新村的石斛蘭近日也悄悄綻放，這條200多公尺長的瀑布蘭大道曝光後立刻吸引許多愛花民眾前來打卡，每年大約四月中旬左右盛開，今年預計將在下週進入最美賞花期。

▲石斛蘭。（圖／攝影師《一起趴趴照》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



天宮石斛蘭又有瀑布蘭、倒吊蘭之稱，花如其名，小巧花朵串成長長花串，像柳樹般垂墜，盛放時大片花瀑美景讓人驚艷，是春天裡街邊的最美風景。南投中興新村是個綠意盎然的小村落，當地光明二、三路行道樹的石斛蘭美景聞名全台，全靠著莊阿伯細心照料，才有這般美景可欣賞，今年花朵也已綻放預計最美花期大約2週。

▲台南白河洪溪州赤中寺去年花況 。（圖／網友King Shie提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



除了南投中興新村，台南白河赤中寺與嘉義縣佳鄉庭園餐廳也有石斛蘭花瀑美景可欣賞，提醒遊客，但花朵攀附的位置較低，純欣賞勿動手摘採，拍照時也需注意距離，將美景留給下一位遊客欣賞。



＊南投中興新村

地點：中興新村光明三路

＊以上圖片由攝影師《一起趴趴照》授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。