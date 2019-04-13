ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
> >

粉花瀑布綻放中　南投中興新村石斛蘭預計下週最美花期

ETtoday旅遊雲

▲南投石斛蘭。（圖／攝影師《一起趴趴照》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲南投中興新村石斛蘭花開了。（圖／攝影師《一起趴趴照》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

又到了百花盛放的季節，位於南投中興新村的石斛蘭近日也悄悄綻放，這條200多公尺長的瀑布蘭大道曝光後立刻吸引許多愛花民眾前來打卡，每年大約四月中旬左右盛開，今年預計將在下週進入最美賞花期。

▲南投石斛蘭。（圖／攝影師《一起趴趴照》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲石斛蘭。（圖／攝影師《一起趴趴照》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

天宮石斛蘭又有瀑布蘭、倒吊蘭之稱，花如其名，小巧花朵串成長長花串，像柳樹般垂墜，盛放時大片花瀑美景讓人驚艷，是春天裡街邊的最美風景。南投中興新村是個綠意盎然的小村落，當地光明二、三路行道樹的石斛蘭美景聞名全台，全靠著莊阿伯細心照料，才有這般美景可欣賞，今年花朵也已綻放預計最美花期大約2週。

▲台南白河洪溪州赤中寺「天宮石斛蘭」4/27花況 。（圖／網友King Shie提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲台南白河洪溪州赤中寺去年花況 。（圖／網友King Shie提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

除了南投中興新村，台南白河赤中寺與嘉義縣佳鄉庭園餐廳也有石斛蘭花瀑美景可欣賞，提醒遊客，但花朵攀附的位置較低，純欣賞勿動手摘採，拍照時也需注意距離，將美景留給下一位遊客欣賞。

＊南投中興新村
地點：中興新村光明三路

＊以上圖片由攝影師《一起趴趴照》授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。

關鍵字： 南投旅遊 花海旅遊 中興新村 石斛蘭

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

夏慕尼炒飯裝2盒+8個麵包只要260元

美濃花旗木花海盛開整片粉嫩超療癒

澎湖地中海風旅店隔壁就是沙灘秘境

東京史努比博物館秋天重新開幕

澎湖海上花火節18日正式開幕

星巴克4/10起「買一送一連續21天」

台灣首家迴轉甜點！25種甜品吃到飽

黑色情人節慶單身！韓式炸醬麵29元

《我們與惡的距離》拍攝場景曝光！

台中人氣燒臘便當燒肉一上架就秒殺

熱門行程

最新新聞更多

南投中興新村石斛蘭花瀑綻放中

樂桃航空推獨家伴手禮「粉桃棉花糖」

4家IG夯甜點！牧卡燒快閃巨城剩2天

枋山海景咖啡廳有夢幻空中木棧步道

泰國白廟期間限定燈光秀11月登場

台南日式小店咖哩配蛋包飯超邪惡

暖心公園啟用　打卡新亮點

星巴克4/10起「買一送一連續21天..

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366