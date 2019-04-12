翻玩歐洲名菜！法式經典改名「紅酒燉豬腱子」　不吃牛也能爽吃

▲主廚藍偉珉翻玩歐洲名菜，做出適合台灣人吃的經典料理。（圖／記者季相儒攝）

記者徐溱謐／採訪報導

藍柚小廚位在新北永和的寧靜巷弄內，店內非常寬敞舒適。這家餐廳的店名來自店長花柚子（周祐岑）和主廚藍偉珉2人名字的組合，淺顯易懂，店裡的食材也同樣毫無掩飾地擺在客人面前，讓客人吃得安心又放心。對他們來說，經營餐廳是有責任的，對環境負責、對客人負責，也對自己的料理態度負責。

▲「藍柚小廚」在永和的巷弄內，空間寬敞明亮。（圖／記者季相儒攝）

開店近2年，主廚藍偉珉對每過一段時間就會給自己一個新的目標，從基本的食安把關做起，選用有產銷履歷認證的肉品，和小農合作蔬果直送，義大利麵使用來自義大利第一品牌百味來Barilla，燉飯米則是擁有150年歷史的scotti義大利米，就連店裡用的蔬菜高湯都是用5種以上的蔬菜熬成的。

▲米蘭紅酒燉豬腱子肉。（圖／記者季相儒攝）

米蘭紅酒燉豬腱子肉

「紅酒燉牛肉」是經典法式名菜，但因為許多台灣人都不吃牛肉，藍偉珉特別以豬腱子代替牛腱子肉，2種肉的口感非常相似，讓這些客人也能品嚐這道料理的味道。

▲原民馬告獵人燉雞。（圖／記者季相儒攝）

原民馬告獵人燉雞

「獵人燉雞」是一道義大利的家鄉菜，過節時家家戶戶的餐桌上都會有這樣料理，藍偉珉以台灣本土的香料「馬告」取代原本的義式香料迷迭香、俄力鋼和鼠尾草等，醬料則是以義大利進口紅醬加上西芹和洋蔥。

▲低溫舒肥鴨胸佐蔓越莓醬。（圖／記者季相儒攝）

低溫舒肥鴨胸佐蔓越莓醬

這道料理採用花蓮的櫻桃鴨，以低溫舒肥的方式熟成後，用鹽巴和胡椒調味，再將鴨皮煎至酥脆，肉則軟嫩多汁，配上一旁的白醬頓飯和蔬菜，飽足感十足。