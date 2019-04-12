暢遊2019全球最佳旅遊國度NO.2德國

文／七逗旅遊網提供

全球旅遊聖經《孤獨星球》Lonely Planet日前公布2019最佳旅遊國度，德國榮登排行榜上的第二名，浪漫的河道、童話般的大街小巷、豪華的宮殿、壯觀的石林、神秘的鹽洞…豐富的景觀組成了德國多元的面貌。來趟深度之旅，澈底探索不一樣的德國吧！





▲柏林藝術圍牆。（圖／鳳凰旅遊提供）





▲史普雷河森林遊船穿梭綠色水鄉呂貝瑙，充滿童話氛圍。（圖／鳳凰旅遊提供）

喜歡歐式的水岸風光，相信您一定會愛上史普雷河遊船、萊茵河遊船之旅！到呂貝瑙，瞭解這座水鄉的最好方式就是搭乘平底船穿梭於史普雷河間，水道旁的歐式小屋、綠意盎然的風景彷彿令人走入歐洲名畫的場景中；而世界遺產萊茵河谷流傳著女妖蘿蕾萊的傳說，在這裡搭乘遊船是絕佳的感官享受，碧綠的山河、歐風的街景如夢似幻。



▲萊茵河。（圖／鳳凰旅遊提供）



▲德列斯登城外牆壁畫《君主出巡》由2萬5千片的麥森瓷磚組成。（圖／鳳凰旅遊提供）

文青感十足的巴洛克藝術之都─德列斯登被稱為「易北河的佛羅倫斯」，尤其這裡的德列斯登城極具藝術價值，光是外牆上由兩萬五千片的歐洲第一名瓷─麥森瓷磚修飾的壁畫《君主出巡》就叫人大開眼界。

在古都波茨坦，普魯士凡爾賽宮「無憂宮」、寬敞的花園擁有一層層如階梯般的葡萄園。另外，1945年決定東、西德分裂命運的波茨坦會議，正是在這座古都中的翠西利亞行宮所舉行的。





▲德版凡爾賽宮─無憂宮。（圖／鳳凰旅遊提供）



▲波茨坦會議召開地的翠西利亞行宮。（圖／鳳凰旅遊提供）

到貝熙特斯加登的鹽洞、薩克森瑞士國家公園、國王湖，將帶給您來自大自然療癒感滿滿的能量。換上採鹽的服裝、搭乘採礦小火車在狹窄的鹽洞探險，是場貝熙特斯加登鹽洞限定的獨特之旅；由奇形怪狀巨石組成的石林，是薩克森瑞士國家公園的「特產」，高聳的地形也讓這裡成為視野超棒的觀景台，往下一望，蜿蜒的易北河繚繞在綠油油的原野間；湖水清澈的國王湖，像是上帝遺落在人世間的一塊珍寶，湖畔四周被綠色、或灰或白的山頭包覆，彷彿一片遺世秘境，美麗的山水風光免修圖就十分動人。



▲夏天，薩克森瑞士國家公園綠意盎然，巨大的石林是這裡的特色。（圖／鳳凰旅遊提供）



▲國王湖遊船，可深入湖區美景。（圖／鳳凰旅遊提供）



▲色彩豐富的羅登堡，是德國保存中世紀古城風貌最完整的地區。（圖／鳳凰旅遊提供）

德國羅登堡、紐倫堡、海德堡等地點可不是3座城堡，而是3座頗具特色的城市。踏上被封為「中世紀寶石」的羅登堡，街道保存良好的中世紀房屋，像是穿越時空，粉嫩繽紛的色彩，讓人心情大好，並忍不住狂按快門瘋狂街拍。

紐倫堡是德國工藝之都，這座中世紀古城相當風光，過去多位德意志皇帝都在這裡誕生和居住過。海德堡是德國最古老的大學城，充滿人文薈萃的氣息，思想家黑格爾、詮釋學大師伽達默爾都曾在海德堡大學工作過。搭乘古堡纜車一路往上，還能來到眺望海德堡的最佳地點─海德堡城堡。



▲古堡大道上，最具古樸風味的古城~紐倫堡。（圖／鳳凰旅遊提供）



▲學生王子的浪漫大學城~海德堡。（圖／鳳凰旅遊提供）





▲ 哥廷根是德國三大大學城古城之一，充滿豐富的人文氣息。（圖／鳳凰旅遊提供）

鳳凰旅遊限定行程將帶您深入德國的大城小鎮和山水名勝，期間入住兩晚5星飯店，並於米其林推薦餐廳品嚐絕佳美味，享用午餐、晚餐各1頓，帶來美妙的味覺饗宴。交通上，從慕尼黑移動到紐倫堡時，安排搭乘德國最快的列車ICE，為您省下寶貴的旅遊時間，享有更多暢玩德國的時光。



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