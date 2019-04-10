林東芳牛肉麵退燒？米其林「必比登推介」還有這4間落榜

▲林東芳牛肉麵3月又新搬家、價格調漲，今年未能進入「必比登推介」內。（圖／記者黃士原攝）

旅遊中心／綜合報導

幾家歡樂幾家愁，有「平民版米其林」的「必比登推介」，今年共收錄了34間餐廳及24間夜市小吃，比去年34家足足多了24家，除了不少新進店家，頗具名氣的「林東芳牛肉麵」和「建宏牛肉麵」等5家竟落榜，未能再受評審青睞。

今（10）米其林官方在米其林星餐廳頒獎結束後，同步於網站公布完整「必比登推介」名單。其中，今年3月11日才又搬新址的林東芳牛肉麵，用餐環境時尚而寬敞，但據悉是林東芳花了近30萬承租店面，而2月11日起麵湯類也調漲10元，半筋半肉麵小碗就要220元、大碗270元，加上不少民眾表示牛肉麵湯頭有變淡，可能也成落榜原因。

▲林東芳牛肉麵今年無緣入必比登榜單。（圖／記者黃士原攝）

林東芳牛肉麵是台北知名牛肉麵店之一，最有名的就是半筋半肉牛肉麵，曾入選CNN台北8大牛肉麵，網路溫度計網路討論度及好評度也奪冠，去年才被《台北米其林指南》名列36家必比登推介其中之一，遺憾的是僅維持一年。

米其林官方對必比登評選，說明是「品質佳、價位親民」，3道料理總價位不超過36歐元（折合台幣約1,300元），較過去1000元門檻更為提高。除了林東芳牛肉麵之外，西門町的平價美食建宏牛肉麵、我家小廚房、施老闆麻辣臭豆腐、濱松屋5家美食今年也落榜。