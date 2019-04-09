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有白菜滷、茶油燒蛋及肉燥芋糕　王品新品牌要讓大家吃到「媽媽味」

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▲王品集團全新品牌台式小館「丰禾日麗」。（圖／記者黃士原攝）
▲王品正式進軍台菜市場，推出新品牌「丰禾日麗」。

記者黃士原／台北報導、攝影

王品集團也進軍台菜市場了！王品集團全新品牌台式小館「丰禾日麗」首店將於4月10日於台北開幕，王品集團集結了大家熟悉的傳統台灣家常菜，像是白菜滷、茶油燒蛋等，希望大家在這裡能吃到「媽媽味」、「家常味」。

4年前王品引進新加坡米其林美食「PUTIEN莆田」，首度跨足中菜體系，希望能藉由代理這個品牌，讓王品可以在中菜這塊市場站穩腳步。接著，王品集團陸續推出沐越、享鴨等品牌後，真正屬於自己的中菜品牌「丰禾日麗」也在4月10日正式跟大家見面。

▲王品集團全新品牌台式小館「丰禾日麗」。（圖／記者黃士原攝）
▲人蔘蘿蔔雞湯。

▲王品集團全新品牌台式小館「丰禾日麗」。（圖／記者黃士原攝）
▲魷魚螺肉蒜。

王品集團營銷一部經理張錦晶表示，丰禾日麗這個品牌從發想到正式發表大約花了2年，品牌定位就是要帶給大家吃到傳統台灣家常菜，蒐集了全台各地菜色後再挑選進入菜單，希望大家吃了之後能感覺有「這就是媽媽的味道」及家常味。另外，許多知名台菜是辦桌菜或是酒家菜，丰禾日麗秉持著「大菜小做、小吃升級」的概念挑菜單與研發。

丰禾日麗其中一道菜色「古早味白菜滷」就很受吳念真導演的喜愛，一開始試菜時就覺得很對味，吳導演覺得「古早味白菜滷」滷得很到味，吃下去就感覺口中是「黏黏的」。主廚用南部人慣用的炸魚，先用蔥段、蒜片爆香，再嗆醬油加米酒，起鍋後加入蔬菜拌炒，跟扁魚燜煮到大白菜軟嫩後勾芡，總算讓所有試菜的婆婆媽媽們都滿意。

▲王品集團全新品牌台式小館「丰禾日麗」。（圖／記者黃士原攝）
▲古早味白菜滷。

▲王品集團全新品牌台式小館「丰禾日麗」。（圖／記者黃士原攝）
▲蟹黃豆腐。

▲王品集團全新品牌台式小館「丰禾日麗」。（圖／記者黃士原攝）
▲府城肉燥芋糕。

另外，茶油燒蛋則是丰禾日麗主廚林榮璋的媽媽味，他記得在還在王品牛排工作時，媽媽總是打電話叫他放假要回家吃她做的茶油燒蛋。這茶油燒蛋作法說起來很簡單，就是調和台灣苦茶油跟麻油，下鍋煸製老薑荷包蛋。

而這一道台南的家常味「府城肉燥芋糕」，也讓也是台南人的王品集團前執行長楊秀慧在試菜時哭了，直說吃到媽媽的味道。府城肉燥芋糕遵循古法，芋頭絲裡加上地瓜粉、鹽、肉燥，再將油蔥酥拌勻肉燥，反覆舖在芋頭酥上，大火蒸煮一小時後放涼，最後淋上醬油膏、撒上香菜，吃得到綿、香、鬆、軟，聞到肉燥香。

▲王品集團全新品牌台式小館「丰禾日麗」。（圖／記者黃士原攝）
▲紅燒虎掌。

▲王品集團全新品牌台式小館「丰禾日麗」。（圖／記者黃士原攝）
▲古早味滷豬腳。

除了媽媽味、吃得到復古酒家菜，當然少不了台灣人最喜歡的「辦桌菜」，Ｑ彈的紅燒虎掌，用的是豬膝蓋的韌帶，一頭豬僅僅才四個，慢火細燉、讓豬膝韌帶裡的膠質完全軟爛嫩透了，搭配上清爽的大黃瓜，這可是總舖師的獨門絕技。魷魚螺肉蒜則是目前最貴的一道菜，售價350元，是道讓人忘懷的老台菜。

丰禾日麗台式小館
地址：台北市中山區南京東路二段146號2樓
訂位電話：02-25076808

▲丰禾日麗。（圖／王品集團提供)
▲餐廳座位。

關鍵字： 美食快訊 王品集團

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