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內湖「碧湖公園」飄下四月雪！湖畔旁還有巨型海盜木船

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▲碧湖公園。（圖／翻攝自台北旅遊網）

▲碧湖公園有「共融式兒童遊戲場」。（圖／翻攝自台北旅遊網，以下皆同）

記者彭懷玉／台北報導

搭捷運就到，內湖碧湖公園內的「四月雪」開花了！流蘇將公園點綴得好有詩意，一旁木造巨型海盜船，正佇立湖畔邊，假日不用跑遠，就能在依山傍水的陪襯下享受閒情逸致。

工務局公園處表示，台北市內湖區的碧湖公園是擁有大湖泊的水景公園，周遭山巒層疊與湖畔景色渾然一體，隨著流蘇開花，為碧湖公園帶來春之訊息，除設有游泳池、網球場、觀景台、管理中心及湖濱步道、釣魚區外，兒童遊戲區更採用「共融式兒童遊戲場」設計，是大小朋友休閒好去處。

▲碧湖公園。（圖／翻攝自台北旅遊網）

▲碧湖公園流蘇花開，為湖畔點綴新意。

公園處花卉中心宋主任馥華表示，流蘇又稱為「流疏」，是木犀科的小型喬木，每年3月中旬萌發新葉，並於枝梢長出花苞、開花，數十朵形成聚繖花序，花期集中而微微散發香氣，每年4月花朵盛開，美稱為「四月雪」，為碧湖公園湖畔點綴新意。

▲碧湖公園。（圖／翻攝自台北旅遊網）

▲碧湖公園內的兒童遊戲場以海盜船為主題，分別設立船首及船尾，中間以大型沙坑串聯，並於沙坑中央架設攀爬塔。

另外，碧湖公園內的兒童遊戲場以海盜船為主題，分別設立船首及船尾，中間以大型沙坑串聯，並於沙坑中央架設攀爬塔，塑造船桅之意象，提供小朋友登高瞭望、勇於挑戰自我的樂趣，同時還架設了三組不同種類的鞦韆，有一般型鞦韆、適合親子共乘的網籃鞦韆與無障礙式的座椅鞦韆，讓所有使用者都能享受到擺盪樂趣。除了碧湖公園，附近的737商圈是內湖地區最大的市集，其內有許多美食可供品嘗，十分適合安排一整天行程。

內湖碧湖公園
地址：114台北市內湖區內湖路二段175號

關鍵字： 台北市旅遊 賞花旅遊 碧湖公園 花海旅遊 賞花 流蘇花 四月雪 巨型海盜船 親子旅遊

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