台北米其林／雅閣中餐廳續拿一星！菜單「化繁為簡」維持餐點水平

▲台北文華東方酒店的粵菜餐廳「雅閣」奪台北米其林指南一星。（圖／文華東方酒店提供）

記者徐溱謐／台北報導

《2019台北米其林指南》10日公布摘星餐廳，台北文華東方酒店的粵菜餐廳《雅閣》提供會場，也不負眾望地再度摘下一星。雅閣用簡化菜單的方式維持食材新鮮度，也讓廚師能專精在擅長的菜色；此外，也特別關注餐點上桌的溫度，將菜餚在最佳狀態下呈現給客人。

▶︎▶︎▶︎2019台北米其林完整名單看這裡



▲2019台北米其林國際總監。（圖／記者林敬旻攝）

在餐點表現形式上，雅閣保留原本菜單最受賓客青睞的經典美味，再加入主廚謝文的拿手招牌菜。簡化餐廳菜單的設計，不僅可以控制菜式流量，保持食材新鮮度；另一方面也讓每位廚師專精在擅長的菜色上，工多藝熟，對菜餚味道以及烹調技巧的駕馭會更得心應手，維持菜品水準的一致性。另外，為了方便特地來「摘星」的朋友，雅閣也有推出米其林套餐，售價8800元。

▲台北文華東方酒店雅閣中餐廳的招牌菜「蜜汁叉燒」。（圖／台北文華東方提供）

除菜單的調整，雅閣團隊在菜餚呈盤手法上亦下了功夫，其中一個關鍵因素，便是把食物的正確溫度保持，以最新鮮，最熱騰騰，甚至是最有鑊氣的狀態下呈現給客人。舉例而言，造訪雅閣必點的「蜜汁叉燒」，過往是將叉燒切好後放入瓷盤中，然而這卻會影響到客人入口的溫度。於是雅閣團隊將其改為放在特別訂製器皿上，器皿內置入炙燒過的熱石頭，如此不但具有保溫效果，上桌時肉汁滴在滾燙的石頭上吱吱作響，亦兼具了感官效果。





▲豆豉炒龍蝦，讓喜歡吃龍蝦的朋友不用動手剝殼。



出身自香港富豪食堂「福臨門」的主廚謝文，對食材的品質乃至味道的締造全都一絲不苟，來到台灣後，更積極尋找質優的本地食材運用於菜式中。例如雅閣經典招牌菜「脆皮雞」，即是謝師傅找遍全台，不斷嘗試了約5-6種不同品種的雞，最後選定來自宜蘭放養的蘆花雞，精選重達約1.4公斤的閹雞，大小適中，皮帶油脂且肉質滑嫩，打造出最具代表性的經典美味。

▲雅閣主廚謝文對於食材非常要求。（圖／台北文華東方酒店提供）

謝文主廚認為在菜餚中「呈現時令的滋味很重要」，像是冬天選用溫補的食材，多以燜、燉的料理方式，端出如蘿蔔牛腩煲、雙冬燜黑草羊腩等；而夏天則改為多使用絲瓜、冬瓜等退火食材，餐廳約每季更換一次菜單內容。

雅閣／台北文華東方酒店（粵菜）

地址：台北市敦化北路158號3F

電話： 02-2715-6788

營業時間：週一至週五12:00~14:30、18:00~22:00

週六、週日及國定假日11:30~14:30、18:00~22:00