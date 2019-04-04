《必比登推介》士林創始店在這！海友十全排骨「嗨咖老闆促成良緣」

▲士林夜市第一家海友十全排骨再度蟬聯推介名單。（圖／記者林敬旻攝）

記者彭懷玉／台北報導



「宏亮的招呼聲響徹店內」這是海友十全排骨老闆蔡松田的工作寫照，米其林指南3日公布米必比登推介夜市小吃，其中，士林夜市第一家海友十全排骨再度蟬聯推介名單，蔡松田坦言，「壓力非常大。」

▲海友十全排骨老闆娘手沒停過。（圖／記者林敬旻攝）

海友十全第二代老闆蔡松田接手已超過25年，14年前從基河路口搬到大東路上，去年獲得必比登推介後，坦言原本就已經很飽和了，得星後來客數成長約1至2成，但也因為關注度提升造成困擾，坦言：客人對你的要求開始不一樣，有個冠冕加在頭上，壓力非常大。

▲除了食材要求、品管監控之外，國稅局、衛生局來稽查頻率也增加，每個細節都要非常注意。（圖／記者林敬旻攝）

除了食材要求、品管監控之外，國稅局、衛生局來稽查頻率也增加，每個細節都要非常注意，針對不少得星後爆出漲價風潮，蔡松田說，至少2年沒有漲價了，但相對的就是要自行吸收成本，像是凡牽涉到中國大陸進口的食材都有漲價，為了體諒消費者感受，無法漲，「只能更好不能更差。」

▲即使高溫25度的天氣，店內人潮依然有8成滿，蔡松田說，這樣的人潮算是正常。（圖／記者林敬旻攝）

即使高溫25度的天氣，人潮依然有8成滿，蔡松田說，這樣的人潮算是正常，太多也做不了，藥燉排骨預計清明節後進入淡季，之後淡季將改休周二，目前店內僅有5、6個員工，感嘆「請不到人。」

談到店內的藥燉排骨，必比登推介上寫：店家40多年來都以獨門秘方燉煮健康美味的藥燉排骨湯，使用的藥材多達15種以上，蔡松田說明，排骨要先川燙再去血水，是以當歸、熟地等15種藥材精燉10幾個小時一起燉煮。

▲以當歸、熟地等15種藥材精燉10幾個小時一起燉煮的排骨。（圖／記者林敬旻攝）

實際喝一口藥燉排骨，湯頭格外清甜，入喉嚨還會回甘，一份藥燉排骨90元。另外，一碗才30元的滷肉飯、乾麵線都是必點招牌，100多元就能吃飽。

▲藥燉排骨，湯頭格外清甜，一份90元。另外，一碗才30元的滷肉飯、乾麵線都是必點招牌，100多元就能吃飽。（圖／記者林敬旻攝）

蔡松田說，藥燉排骨其實已有幾千年歷史，過去小孩子在長大轉骨時，家長會抓一帖藥回來燉排骨，將原本很苦、很澀的中藥材改為人人皆能入口的藥燉排骨，色香味改善後，喜歡補又怕吃苦的人也能吃得開心，而每家的藥燉排骨的藥材、配方又都不太一樣。

▲針對不少得星後爆出漲價風潮，蔡松田說，至少2年沒有漲價了。（圖／記者林敬旻攝）

不只講話聲音宏亮，63歲的蔡松田本身還是個不折不扣的綜藝咖，他分享一個趣味小故事。某天，有位小姐帶老公和小男生前來，要跟老闆拍照，還說，「老闆你知道你促成良緣嗎？」他回憶起當時，因為人潮多桌位數不多，都採併桌用餐，蔡看到一名男生坐在位子上，對單獨候位的女生說，「這男生看起來不像壞人，你們一起坐」，看到兩個人一直笑，結果不知過了多久，這對陌生男女竟回到「定情地」，結了婚還生了小孩，蔡笑說，竟莫名地促成良緣，這還不是第一樁，可以來辦個《我愛紅娘》了。

▲▼台北米其林3日公布必比登名單，原上海生煎包、好朋友涼麵初次入榜，不巧兩間都沒營業。（圖／記者彭懷玉攝）

本次米其林公布名單，士林夜市除了海友十全排骨外，附近的好朋友涼麵、鍾家原上海生煎包均是第一次上榜，但2店家都關門，鍾家原上海生煎包，4月1日到3日張貼休息。另好，好朋友涼麵則採不定時休，若要前往店家朝聖平民版米其林，建議事先確認有開再前來。

▲米其林必比登3日出爐，士林夜市海友十全排骨再度蟬聯。（圖／記者林敬旻攝）



海友十全排骨

料理種類：台式料理

米其林觀點：店家40多年來都以獨門祕方燉煮健康美味的藥燉排骨湯，使用的藥材多達15種以上

價格：140元內

招牌菜色：十全藥燉排骨、滷肉飯

地址：台北市士林區大東路49號