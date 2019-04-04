連假就去朝聖　饒河夜市4家必吃米其林必比登銅板美食

▲饒河夜市四家必吃米其林必比登銅板美食。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳涵茵／台北報導、攝影

米其林公布了必比登推介之夜市小吃，2018年入榜的夜市小吃共有10家，2019年受到米其林認證的銅板美味增加到24家，連假期間想去吃夜市美食又有更多選擇了，其中饒河夜市就有四家上榜，快列入必吃清單裡。

1.福州世祖胡椒餅 ：新鮮製作的胡椒餅餅皮香脆，一口咬下滿是豬肉餡汁和胡椒的滋味，極受歡迎、要排隊才買得到。

▲饒河夜市老字號胡椒餅。（圖／Ettoday資料照）



胡椒餅已是饒河夜市的有名小吃，從松山慈祐宮那頭入口進入就能看見排隊隊伍，熱騰騰胡椒餅每日現做，無論何時幾乎都要排隊，假日更是大排長龍，不只許多台灣遊客來這都要吃上一塊，也是不少國外旅客來饒河必吃美食。

2.阿國滷味：多款滷味，推薦鴨翅、脆腸、甜玉米筍。

▲阿國滷味桃園也吃得到。



阿國滷味是乾式滷味適合逛夜市邊走邊吃，或是逛完夜市買回家慢慢嗑，30年的老滷味攤價格非常親民，每份20元起是平價的米其林認證美味，必點有鴨翅、鴨舌跟脆腸，沒吃過的人若想嚐鮮不只在饒河，新北樹林興仁花園夜市、新店安和國際觀光夜市與桃園八德的興仁夜市都可以吃到。

▲必點鴨翅、鴨舌。



3.紅燒牛肉麵牛雜湯：這家小吃攤沒有招牌，只能認明推車上的卡通牛頭圖案。

▲無名牛雜湯老店飄香30年。



紅燒牛肉麵、牛雜湯是隱身在饒河30年的老店，小攤車沒有名字只有一個牛頭圖案，與胡椒餅位置剛好一個在頭一個在尾，每天從下午4點半營業到晚上12點，牛雜湯看起來輕透味道卻很濃郁，牛雜Q彈好入口超級好吃，店內的乾麵也是老饕必點，加上老闆特製辣椒就是完美搭配。

▲真材實料牛雜湯一碗90元。



4.陳董藥燉排骨：用中藥燉煮的招牌藥燉排骨香氣濃郁、味道鮮美。

▲陳董藥燉排骨蟬聯必比登推介。



陳董藥燉排骨蟬聯必比登推介，老闆娘開心的說去年得獎後業績成長了至少兩成，很多人外國客人都是因為必比登而來，但第一次得獎沒有經驗，今年會做個紅布條。用中藥燉煮的招牌藥燉排骨香氣濃郁，是台式傳統美味，冬天來上一碗暖胃又暖心。

▲老闆娘開心表示今年會製作紅布條。