車上有冷氣、wifi還可以充電！曼谷全新「Siam Hop」觀光巴士

▲泰國全新觀光巴士載遊客遊曼谷（圖／泰觀局提供）



記者陳涵茵／台北報導

到泰國自由行除了計程車、嘟嘟車現在還有全新的交通工具，泰國觀光局推出全新「Siam Hop」巴士，讓遊客們可以隨時上車及下車的市區觀光旅遊巴士服務，路線範圍涵蓋曼谷主要觀光旅遊景點和娛樂、商業以及購物商圈。

▲曼谷大京都大廈King Power Mahanakhon觀景台是泰國最新景點。（圖／記者蔡玟君攝）



遊客們可以選擇三種不同價格的便利Siam Hop觀光旅遊巴士套票，包括一日套票799泰銖、兩日套票1,300泰銖的和三日套票1,700泰銖的，套票有效期限為六個月的有效期限。Siam Hop提供不同路線營運與時間表資訊，以及八種語言的觀光旅遊景點詳細介紹，包括：英文、中文、印尼文、日文、韓文、俄文、德文以及泰文，讓各國遊客都能方便導覽。

最棒的是在觀光旅遊巴士上同時還提供免費無線網絡連接和智慧手機充電的USB插座，方便自由行旅客，且皆有空調服務，並有道路交通部的認證標章。

＊目前市區觀光旅遊巴士Siam Hop有4條路線可供選擇：

歷史路線（HOP Heritage）：暹羅的不可抗拒之魅力：這條路線包含15個停靠站，主要集中在拉達那可辛島的知名地標，這是曼谷的歷史街區也是大皇宮、臥佛寺等知名地標所在地。

商業區路線（HOP CBD）：這條路線包含10個停靠站，提供靈活彈性的方式來探索席隆、Suriwongse和石龍軍路（Charoen Krung）商業區的都市魅力和活動。

▲Siam Hop巴士停靠曼谷各大商圈。（圖／記者陳涵茵攝）



休閒娛樂路線（HOP Entertainment）：這條路線共有10個停靠站，穿過Ratchadaphisek和Ladprao區域，使它成為那些想要從事娛樂活動的遊客們的理想選擇。

購物路線 （HOP Shopping）：喜歡購物的人絕對要搭乘這條路線，這條路線沿著著名的蘇坤蔚（Sukhumvit）購物區共有14個停靠站，血拼完再搭車心滿意足回家。